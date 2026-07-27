Cuando tu ira les genera ingreso a quienes te provocan

Las redes sociales y la inteligencia artificial le ponen por delante grandes desafíos a los medios de comunicación y a los ciudadanos: construir una cultura de verificación y pensamiento crítico que contribuya a preservar la confianza pública y garantizar el derecho a una información veraz. Ante la desinformación y lo que consideraba falta de criterio, una de las salidas planteadas desde el primer tercio del siglo pasado fue la alfabetización mediática para impulsar el juicio reflexivo que les permita a los ciudadanos ser mejores consumidores de noticias e información. Pero esto se ha trasladado al consumo de mensajes que no adquieren la categoría de noticia y que son generados con fines antes insospechados, como es el <i>rage bait</i> (traducido como cebo para provocar indignación o enojo), contenido diseñado intencionalmente para molestar o frustrar a los usuarios. Cada vez que usted responde, comparte o reacciona a lo que considere un disparate o provocación de un creador de contenido, sin pensarlo le abre las puertas a que se disparen las ganancias económicas. Y el autor conoce muy bien cómo funcionan los algoritmos, que las redes sociales premian la interacción y lo que en psicología se denomina sesgo de negatividad: las personas tienden a prestar más atención o recordar las experiencias negativas frente a las positivas. Por ello, es muy probable que, ante las opciones de dar 'me gusta', compartir un mensaje o comentarlo, quienes se sienten indignados por publicaciones que consideran ofensivas o desacertadas opten por responder públicamente. Algunos quizá lo hagan con la intención de invitar al autor a la reflexión; otros, con el propósito de corregir lo que perciben como un error; y muchos, simplemente porque creen que el peso del juicio social debe imponerse y que es necesario exhibir al responsable y exigirle una rendición de cuentas.Sin embargo, quien publicó el mensaje inicial rara vez permanece en silencio. Suele dedicar tiempo a contestar, a menudo en un tono más áspero, a quienes reaccionan a su publicación. De este modo se desencadenan intensos intercambios y controversias en las redes sociales. Y si alguna figura pública interviene en la discusión, los medios de comunicación suelen amplificar la polémica y convertirla en noticia para atraer tráfico digital.Cada cual tiene derecho a expresarse, pero es importante que estos temas se discutan en las aulas, entre amistades, la familia y los entornos cercanos para que se tome conciencia de esta realidad y se eviten confrontaciones que, en medio del malestar, pueden resultar dañinas y generar consecuencias no previstas.En una entrevista para<b> BBC</b>, el psicólogo social Dr. William Brady considera que el riesgo de que los algoritmos amplifiquen la indignación es que la gente termine percibiéndola como una forma normal de interacción social.