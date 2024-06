Culminan elecciones en la Udelas

Las elecciones en la Universidad Especializada de las Américas culminaron el jueves 13 de junio del presente año.

El contexto de estas elecciones es relevante debido a un incidente, en noviembre pasado, cuando dos miembros del Consejo Electoral Universitario, en contra del resto, tomaron las urnas y organizaron una simulación de votaciones en centros privados, financiadas con dineros de origen desconocido. Cabe preguntarnos, ¿es aceptable para la sociedad panameña y para las universidades públicas que un rector o rectora surja de un proceso electoral financiado con dineros privados, fuera de la universidad, anunciado el sitio de votaciones el mismo día y que se desconoce el origen de dichos recursos?

Estos eventos llevaron al Consejo Superior Universitario a suspender las elecciones debido a la evidencia de fraude electoral. Según la Ley 111 y el Artículo 235 del Estatuto Orgánico, las autoridades universitarias están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio.

Se ha difundido la idea ante magistrados, autoridades y medios de prensa de que existe una confrontación entre las decisiones del Consejo Electoral Universitario y las autoridades y la comunidad udelista.

Esto es falso y debe aclararse, dado que estos sucesos fueron organizados por una parte no mayoritaria de miembros electos del CELU en oposición al resto que no nos prestamos ante el evidente fraude electoral, ni hemos sido parte del manejo de dineros privados de origen desconocido, ni de proclamaciones que no han sido producto de reuniones del Consejo, ni existen actas que comprueben su validez o publicación en medios oficiales de la universidad, como lo dispone el Estatuto Orgánico en su artículo 241. No existen actas que sustenten legalmente las supuestas resoluciones y proclamaciones vistas en redes sociales y sitios de internet anónimos.

Es sorprendente que se reciban actos en nombre del Consejo Electoral Universitario que no tienen la validez legal normada en el Estatuto Orgánico.

El Consejo Electoral actual organizó elecciones estudiantiles para escoger a sus representantes en el Consejo Electoral y en el Claustro Universitario de manera directa, anunciadas con tiempo, dentro de la universidad y financiadas con dineros públicos fiscalizados por la Contraloría.

También se completaron las elecciones directas de representantes administrativos y docentes para el Claustro Universitario, logrando un Claustro producto de elecciones directas. La participación de la comunidad udelista fue alta, superando el 60%, lo que aportó legitimidad y reconocimiento a las elecciones, confirmadas por los observadores de la Defensoría del Pueblo.

En estas elecciones, la comunidad udelista expresó su voluntad de manera clara y contundente, con una alta participación y un porcentaje significativo de voto válido mayor al 60%, dentro de los espacios de la universidad, con fondos públicos y con la oportunidad de participación para todos los estamentos universitarios