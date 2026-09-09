De senectud, edadismo, jubilaciones y la Caja de Pandora

Un amigo me sugirió escribir unas líneas incluyendo la temática escabrosa, delicada, de permanente actualidad e ineludible realidad, que abofetea el rostro de la sociedad: es el envejecimiento de la población, la senectud, edadismo, vejez, senilidad, ancianidad, tercera edad o adulto mayor joven, como se le denomina eufemísticamente hoy día. Para mayor coherencia y pragmatismo, comenzar a visitar al geriatra.

Según la mitología griega, la Caja de Pandora contenía todos los males del mundo y, al abrirla, se exponía a diversas consecuencias inherentes a las maldiciones de esta. Aminorando su intensidad e impacto en los instantes actuales, guardando las proporciones y analizando las consecuencias, pueden atenuarse sus repercusiones; va dejando huellas y cicatrices en el devenir nacional y mundial. Puede interpretarse e inferirse como una analogía, sin hacer apología de los males que azotan a la humanidad.

Hacemos mención a que Pandora permitió la huida de varias influencias que son inherentes al ser humano, aparte de las que ya conocen, las imprecaciones y blasfemias; es lo referente a un aspecto ineluctable —que irremediablemente— la sociedad atraviesa constantemente, y es el envejecimiento de la población y ahora las jubilaciones de los funcionarios públicos que, luego de cumplir la edad exigida por ley, continúan laborando en las instituciones públicas del Estado.

Bueno, utilizamos a Pandora como un ejemplo de las cosas que pueden ocurrir. No necesariamente dejó escapar dicha situación de atrocidades con resultados impredecibles, sino uno de los temas de la presente coyuntura.

Todo lo anterior viene a colación y está vinculado a declaraciones de un ministro de Estado en una vista presupuestaria de su institución en la Asamblea Nacional y un director de cierta institución descentralizada, quienes hicieron alusión al personal y, entre otras cosas, señalaban el estado de salud y edad avanzada, ya jubilados, de los funcionarios allí laborando. En ambos casos, se refirieron a ellos de manera despectiva, irrespetuosa, descortés, irreverente y grosera.

El primero indicaba: “Esto es un gran atraso que tiene el Ministerio, no sé cómo decirlo, un gran freno que ‘actualmente 2,409 colaboradores, de esos, 133 veterinario, agrónomos 1,037. El 50% del personal en Escalafón está jubilado actualmente y el 60% del personal total del Ministerio está jubilado. Ellos tienen estas leyes, ciertas leyes especiales. Nosotros tenemos funcionarios de más de 80 años que están con leyes especiales”, especificando que están jubilados, devengando altos salarios y no se pueden destituir por las leyes especiales.

“Varios con más de 70 años y continuaban laborando y algunos con problemas visuales, aparte de que no salían a campo, confrontando dificultades de salud y se la pasaban todo el día en la oficina, algunos tienen 80 años y no ven bien”. A pie juntillas, agregaba: “No tengo nada en contra de la edad, pero algunos no pueden funcionar”.

Quiso retractarse, pero ya la olla de leche se había derramado, buscando una forma de escabullirse de manera elegante del revolú que se había formado y el posterior avispero, alborotando el congo, términos populares en las redes, en buen panameño.

Se refería a ingenieros agrónomos y médicos veterinarios.

El segundo endilgaba epítetos de “calienta sillas”, adolecían funciones, no tenía botellas, con iguales o parecidas condiciones de los anteriores, abultando la planilla gubernamental y altos salarios.

Ha traído como corolario una serie de comentarios, malestares, conductas, burlas, mofas en los medios de opinión pública, revuelo en redes sociales, caricaturas en donde retratan figuras, dibujos de adultos esqueléticos, raquíticos, cadavéricos en los “chantin” de las oficinas refrigeradas o caminando, bastón en mano, a duras penas hacia los campos. ¡Qué tristeza, dolor y rabia de la manera y forma, a quienes lo profirieron, pensando que jamás llegarán a esas condiciones! Pudo ser otro tipo de vocabulario.

Sin entrar en galimatías estériles, era improcedente la forma y manera de abordar tan espinoso asunto, expresando esos conceptos, aunque es la realidad que confrontamos, por algunas “travesuras” cometidas, las particularidades de los casos y frecuencia de estos. Esos dos ejemplos fueron punta de lanza, estratagema, a juicio mío, bien estructurada (otra Caja de Pandora) que irrumpe en el escenario nacional, objetivos bien definidos. Lo habíamos denunciado y vaticinado en épocas anteriores.

Sin embargo, no es el propósito de este análisis incluir actividades, llámese sector salud, educación, Policía Nacional, altos cargos judiciales, magistraturas de la nación, jueces, Ministerio Público y otras que se me escapan. La bola pica y se extiende...

Dentro de la vorágine y turbulencia sobre estos temas: “Avanza ley descarte generacional para jubilados: ‘Dos proyectos de ley buscan incentivar el retiro voluntario de funcionarios que cumplen los requisitos para jubilarse. El Anteproyecto No. 159 propone un pago único adicional a la pensión de hasta 10 meses de salario para quienes tengan 25 años o más de servicio’”.

Por su parte, el Anteproyecto No. 161 plantea incentivo de un mes de salario por cada año trabajado, con un máximo de 12 meses y un tope de $100,000, exento del impuesto de la renta”.

Existe otro anteproyecto de ley que establece máximo de cinco años de permanencia en el servicio público después de la edad de retiro por vejez.

Veremos...