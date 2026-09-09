El neoliberalismo en su etapa final, con las granjas box

Como todos recordamos de nuestras clases de economía, el capitalismo tiene unos 500 años de existencia, ya que comenzó a surgir en Europa entre los siglos XV y XVI, durante la transición desde el feudalismo y con el crecimiento del comercio internacional y la banca.

Los tres grandes problemas del capitalismo actual son:

1.- la desigualdad económica extrema: una pequeña porción de la población mundial acumula más recursos que la mitad más pobre del planeta. El costo de vida sube, pero los salarios reales de los trabajadores comunes se estancan. La brecha entre ricos y pobres debilita la confianza en las instituciones y la democracia.

2.- Crisis ambiental: el sistema exige un crecimiento económico constante que agota los recursos naturales.

Uso de combustibles fósiles. Prioriza la energía más barata para maximizar ganancias y acelera el calentamiento global. El planeta no soporta el ritmo actual de producción y consumo desmedido. 3.- Inestabilidad financiera o precarización laboral: los puestos de trabajo pierden estabilidad, beneficios de salud y pensiones dignas. El mercado financiero sufre burbujas y caídas periódicas que afectan primero a los sectores más vulnerables. Las necesidades básicas como la salud y la educación se transforman en negocios privados orientados solo al lucro.

El capitalismo neoliberal es un modelo político y económico que defiende el libre mercado absoluto, la mínima intervención del Estado y la privatización de los servicios públicos Surgió como teoría económica en la década de 1930 y se consolidó como modelo político y económico mundial en los años 1970 y 1980. Es una ideología económica nacida en el siglo XX. Defiende la privatización de empresas públicas.

Busca eliminar las reglas y los impuestos altos para las grandes empresas. Pide que el mercado controle la salud, la educación y los servicios básicos. Hay una concentración de la riqueza: Pocas empresas y personas acumulan todo el dinero del mundo. Las empresas multinacionales tienen más poder que muchos gobiernos. La vida humana, el agua y la naturaleza se ven solo como productos que se pueden comprar y vender. Este modelo económico en su afán por acumular capital destruye los recursos naturales y acelera el cambio climático. La pelea por el petróleo, los minerales y el control del dinero genera guerras constantes.

Al mismo tiempo, está en curso un proceso por el cual una oligarquía tecnológica gravita de manera definitoria sobre las grandes decisiones económicas a nivel global. La toma de posesión de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos, tuvo como invitados de honor en la primera fila a titanes corporativos globales como Amazon, Apple, Facebook (Meta), Google, Microsoft, Tesla, entre otros.

En este sentido, cinco días antes, en su discurso de despedida el 15 de enero de 2025, el presidente Joseph Biden advirtió: Hoy en día, en Estados Unidos se está gestando una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que amenaza literalmente toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades fundamentales, y la igualdad de oportunidades para que todos puedan progresar...las consecuencias serán peligrosas si ese abuso de poder queda impune.

Así aparecen las granjas de bots (o phone farm en caja/box), es una instalación física que agrupa decenas o cientos de teléfonos celulares conectados a un sistema informático central para automatizar perfiles falsos en redes sociales. Estas estructuras están compuestas por decenas, miles o millones de perfiles coordinados.

A veces se apoyan en infraestructura física con teléfonos móviles conectados en filas (racks), o bien operan puramente desde la nube. Con ella se manipula la conversación pública, crean la falsa apariencia de que existe un apoyo masivo o un rechazo rotundo hacia un tema, un político o una idea, tendencias, repiten mensajes de manera masiva para lograr que un asunto aparezca en los temas del momento y llame la atención de los medios tradicionales, o se usan para hostigar cuentas específicas, desprestigiar o desviar la atención de debates reales.

Las redes sociales pueden mostrar conversaciones que parecen espontáneas, pero, detrás de miles de cuentas, puede existir una estructura automatizada. Así funcionan las llamadas granjas de bots, sistemas capaces de administrar numerosas identidades digitales y publicar mensajes de manera coordinada.

Este debate en América Latina cobró un gran revuelo tras la detención en Bolivia del consultor digital argentino Fernando Cerimedo, a quien se le incautaron equipos catalogados como “estructuras de granjas de bots”, lo que reactivó las acusaciones sobre la injerencia digital en los procesos electorales de la región.

El estratega digital Fernando Cerimedo reconoció públicamente haber operado redes de cuentas automatizadas y “trolls” para influir en los algoritmos a favor de la campaña presidencial que llevó al poder a Milei. Asi mismo, el expresidente brasileño y su entorno (especialmente su hijo Eduardo Bolsonaro) han sido fuertemente vinculados con asesores internacionales y granjas de bots.

En México, Enrique Peña Nieto: en su campaña de 2012 se hizo masivo el uso de los denominados “Peñabots”, cuentas automatizadas utilizadas de manera coordinada para contrarrestar las críticas y sepultar los temas de la oposición en las redes sociales. En Estados Unidos, Donald Trump (Campaña 2016): la justicia estadounidense demostró que la conocida “Internet Research Agency” (una granja de troles y bots rusa) intervino masivamente en las redes sociales de EE. UU. para sembrar discordia, perjudicar a Hillary Clinton y amplificar el apoyo hacia Trump. Casos actuales se ven en, Perú, Honduras, Costa Rica, Bolivia y Chile, legisladores de Chile y Bolivia abrieron comisiones de investigación para evaluar el impacto de estas redes en procesos electorales recientes, ligando su uso al apoyo de figuras gubernamentales de la derecha y centroderecha regional. Y en Colombia la intervención de las granjas de Box controlo e impuso el triunfo De La Espriella.

El capitalismo Neoliberal actualmente existente, de carácter catastrófico, se manifiesta materialmente en la convergencia de tres factores: crisis ecológica planetaria, crisis epidemiológica global y crisis económica permanente. A todo esto hay que sumar los siguientes elementos: extensión mundial de explotación imperialista (mediante la cadena global de productos básicos); desaparición del estado democrático liberal con la imposición de políticas neoliberales y el surgimiento del neofascismo; y una nueva era de inestabilidad hegemónica, que llega acompañada del peligro de una guerra interminables.

Según la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, las tendencias existentes proyectan que unos 3.500 millones de personas vivirán en medio de un calor insoportable en condiciones sólo comparables a las del desierto del Sahara para el año 2070 ” . Estas proyecciones se han quedado chicas y no logran captar el enorme nivel de destrucción que caerá sobre la mayoría de la humanidad bajo las prácticas sociales propios del capitalismo neoliberal.

En nuestro siglo el movimiento popular mundial no sólo es esencial para crear un un futuro mejor, también es una actividad imprescindible para una defensa activa de la población mundial que está enfrentada a la cuestión de la supervivencia. Es hora de empezar, mañana será muy tarde.