Dejemos que la CSS use su plata para generar más, ¿por qué no?

Cada día estoy más viejo o más bruto será, porque la verdad no puedo entender cuál es el problema de que la Caja de Seguro Social utilice sus ahorros para implementar un buen programa de préstamos para sus jubilados, y que esos intereses se reviertan para fortalecer los fondos de la caja misma.

No quiero pensar que la avaricia de los ricachones que manejan los bancos y los centros de préstamos es de tal magnitud, que tienen que quedarse con todo, no importa a quién hagan daño, porque la verdad, aunque no la visualicen en este momento, por más miles de millones mal habidos que tengan, hasta donde yo sé, no se podrán llevar ni un centavo para el otro lado.

Definitivamente que existe un mercado, no sé de qué color, de información, por medio del cual todos estos bancos y prestamistas, ávidos y por haber, se enteran de que usted está entrando en jubilación y aparecen como mismos buitres que son, a ofrecer villas y castillas, solo para al final endeudarlo aún más a usted y que tenga que vivir los últimos días de su vida, contando los centavos y esperando el día de pago.

Si la CSS tiene una gran cantidad de dinero en sus fondos (se dice que $10.000 millones no sé si será verdad), quiero que alguien me explique por qué no pueden implementar un plan de préstamos a los jubilados de la Caja, porque como yo lo veo humildemente, no hay manera de perder esa plata. Ya que la Caja es la que paga, así que simplemente le hace el descuento al jubilado de la jubilación antes de entregársela, o sea, negocio redondo y seguro para la Caja (sin nivel de riesgo), así como un gran alivio para los jubilados, que podrán tener acceso a préstamos con intereses más humanos y menos leoninos.

Por supuesto que saldrá el erudito nieto de Einstein o hijo mental de Musk o Milei, que dirá que el gobierno no sirve, que la CSS está llena de corruptos y/o brutos, que definitivamente no pueden llevar un centro de préstamos, etc., pero la verdad el que alega eso está equivocado y simplemente lo mueven intereses de aquellos que siempre han robado al país, pero por tener saco, corbata y cuello blanco, nunca el brazo de la ley los alcanza; como hace poco hicieron con unos pobres cazadores de iguanas para su consumo.

Insisto, déjense de tonterías, nosotros no somos brutos, simplemente no tenemos dinero, y no piensen que la ausencia de saco y corbata en nuestras casas limita nuestro intelecto. Háganse un favor a ustedes y al país, antes de que la candela llegue al polvorín con sus respectivas consecuencias; cambien su manera de pensar; vivan y déjennos vivir, de manera que ustedes puedan continuar con su saqueo, encubierto y/o descarado, del Estado, ya que de eso viven. Y los panameños comunes y corrientes de a pie podamos darle un respiro a nuestros bolsillos y una esperanza al futuro de nuestros hijos.