Es importante señalar que la demolición del monumento de la comunidad china en Panamá fue un ataque fatídico desde el punto de vista semiótico, cultural y espiritual, porque es un arquetipo que evidencia un desarrollo geohistórico en el territorio panameño por parte de la comunidad china, máxime cuando la presencia de esta población en el país data de más de 150 años.

La llegada de la población china a Panamá se da en 1854 para la construcción del ferrocarril, y su aporte en el desarrollo del sector comercial del país es innegable, adaptándose bien a la cultura hispánica que es la que domina en el territorio panameño.

También hay que destacar que aproximadamente el 10 % de la población mestiza panameña tiene en su ADN sangre china. Además hemos tenido dignos representantes de la comunidad china representado al Estado panameño, como: Bruce Chen en béisbol; Roberto Chen en el fútbol, Brenda Lao en la música, y muchos otros panameños de ascendencia china que en la actualidad ocupan cargos públicos y políticos en distintas instituciones del Estado. Esto evidencia la adaptación a la lógica sociocultural del Estado panameño de la comunidad china. Es decir: los chinos son parte importante de la población panameña así como otros grupos que la componen.

Mi intención en este artículo es explicar cómo este incidente ha develado una xenofobia que siempre ha estado internalizada y que ahora se ha visibilizado. Esta xenofobia latente la explicaré en tres dimensiones articuladas epistemológicamente, desde sus antecedentes, nacionalismo estéril, y demagogia.

Antecedentes: La discriminación hacia la población china data de la década del 40 del siglo XX, con la Constitución de Política de Panamá de 1941, promovida por el entonces presidente de la República Arnulfo Arias Madrid. En su artículo 13, se utiliza el termino de inmigración prohibida, con el que se había tipificado a la población china en Panamá en aquel entonces. Aquí tenemos uno de los primeros antecedentes de xenofobia hacia la comunidad china; y lo más peligroso era que en ese término subyacían elementos fascistas y nazista muy en boga en aquella época. Es muy posible que esto haya establecido un dispositivo mediático que cristalizó un nacionalismo estéril, que fue creando con el pasar del tiempo la configuración de una xenofobia en el panameño promedio que se ha normalizado como una estructura de poder de los poderosos que hoy tienen el control político del Estado panameño.

Nacionalismo estéril: Panamá por su configuración transitista siempre ha tenido grandes oleadas inmigratorias a lo largo de su historia, desde la época colonial cuando los grupos originarios de Bocas del Toro se mezclaban con los franceses en el siglo XVII, o cuando los grupos de cimarrones liberados por las reales cédulas de España se mezclaron con los indígenas. Este fenómeno de mestizaje ha transformado a la población mestiza panameña en una identidad multicultural, configurando el territorio del Estado panameño en uno con poblaciones pertenecientes a distintas naciones –culturales, entendiendo naciones – como aquellas con tradiciones y costumbres similares como: afrodescendientes, grupos originarios, judíos, árabes, chino, indostanes y la población mestiza panameña donde convergen una diversidad genética, algo que paradójicamente la población panameña ha olvidado o desconoce, y hoy discrimina a la comunidad china.

Pero, vamos a ver qué es la diversidad cultural, según la Unesco: Dicha Declaración Universal planteó que “la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de las sociedades; cuando se manifiesta, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y de su disfrute por las diversas generaciones” (Secretaria de la Educación Pública, 2011). De este modo se expresan distintas culturas que forman parte de la población panameña, entonces, ¿de dónde surge ese nacionalismo estéril? Como si la población panameña fuese homogénea, pienso que ha sido perpetrado por los medios de comunicación alineados a la lógica de la modernidad de los grandes grupos de poder, para mantenernos divididos y ellos seguir dominando como siempre lo han hecho.

Demagogia: De lo anterior se colige el pensamiento general de algunos comunicadores e influencers de poca monta, al afirmar que en el mirador donde fue derrumbado el monumento de la comunidad china, estuvo bien porque hay que poner algo más nacional. Esta afirmación es errónea porque lo nacional en Panamá es precisamente lo diverso donde la comunidad china es parte. Otra afirmación y me parece la más peligrosa es que algunos afirman que hay una doble moral porque la gente se escandaliza por la destrucción de un simple monumento, pero no de urgencias nacionales, como el mal estado de las calles, las escuelas, niños Ngäbe-Buglé que mueren ahogados porque no hay puentes ni buenos caminos. Es cierto, es una doble moral, pero también es doble moral y aun más cruel utilizar otras carencias o la muertes de niños para justificar una discriminación hacia un pueblo que también es parte de la lógica sociohistórico de la República de Panamá.

En consecuencia, la destrucción de este monumento en el mirador del puente de las Américas ha agitado la colmena de la xenofobia, los prejuicios y la ignorancia de gran parte de la población panameña.