Desde el tuétano. La hipersexualidad infantil, un asunto de todos

Es sorprendente cómo cada vez, en más centros de enseñanzas, concursos infantiles, docentes preescolares, otros medios de comunicación, administradores de centros comerciales, organizadores de eventos y demás personajes de la sociedad, aportan al deterioro de nuestros hijos.

A días de iniciar el año lectivo 2025, observé actividades de cierres vacacionales, animadores en actividades al aire libre diciendo: “vamos niños todos a bailar” y de repente ponen una canción en donde una cantante se acicala para salir, porque puede ser que una parte de su anatomía, vulgarmente descrita, exista un roce o... pasar por un parque y escuchar una madre decirle a su hija de aproximadamente seis años: “qué guapa está mi hija, está sexy” y estos ejemplos levantaron mi alerta de que muchas personas están hipersexualizando a sus hijos, sin darse cuenta, razón por la cual hay que prestarle atención y cuidado.

Padres de familia, no expongan a sus hijos para que adquieran conductas sexuales y provocativas como medio de obtener validación y aprobación en la sociedad.

Empecemos ya con algunos ejemplos, para descubrir qué están haciendo mal algunos padres sin darse cuenta y ofrecer una guía para comprender algunos hechos. Una madre le pregunta a su hijo: “hijo, ¿y quién te gusta en el salón de clases? Y el padre: ¿seguro ya tienes novia y ya le diste su primer beso?

El error es desarrollar en la mente de nuestros hijos que está bien, a cualquier edad, tener novia y dar besos.

¡O... cuando les tomamos fotos. La madre dice a sus hijas: ¡vamos a tomarnos una foto sexy, posando como bichotas!!! Aquí nuestros hijos, fortalecen el pensamiento que entre más sensuales y seductores sean, más valores tendrán en la sociedad, dejando posiblemente de lado sus ganas de formar un buen carácter, acompañado de una sana mentalidad con buenos pensamientos.

Lo peor es que estas acciones sexualizadas, muchos adultos las hacen sin darse cuenta y aparentemente en forma de juegos y risas, llegando al punto de normalizar esta situación.

Ahora, la más importante de las preguntas, ¿qué pueden hacer? 1.) Evitar todas las acciones que alimenten la hipersexualización, como por ejemplo, vestir y maquillar a sus hijos como adultos y evitar decirle: “qué sexy mi hija”, 2.) Que no vean contenido sexualizado en la televisión o en las redes sociales, 3.) No incentivarlos a que escuchen música sexualizada como, por ejemplo: “El perreo”, 4.) Evitar exhibirlos en concursos de belleza en donde expongan sus cuerpos, por ejemplo: pasarelas infantiles en vestidos de baño y 5.) No les compren juguetes con estereotipos sexualizados.

Papás y mamás, terminen ya con la hipersexualidad en los niños, eviten que ellos experimenten consecuencias como falta de amor propio, insatisfacción corporal, trastornos alimentarios, depresión, baja autoestima, ansiedad y violencia sexual.

Al contrario, los invito a formar hijos llenos de amor, autoestima y con un buen carácter.

Debo resaltar que no soy pediatra ni sicólogo infantil y menos un ogro, pero soy de los pocos que aún podemos escribir, que tuvimos alguna guía de nuestros responsables abuelos, que teniendo entre cinco y seis años ellos mínimo me duplicaban la edad, no una abuela de 25 años, una hija de 12 y su nieto de días de nacido.

Tengo un hijo de 14 y una hija de 11, pero estoy más preocupado por la hipersexualidad infantil en aquellos niños que están entre los 4 y 7 años. ¿Y ustedes no?