Donaciones en Panamá: una responsabilidad compartida

Bienes nuevos: se toma el costo de adquisición según factura.Bienes usados: se deduce el valor neto tras aplicar la depreciación acumulada.Servicios o espacios publicitarios donados: se admite el valor registrado como ingreso por el contribuyente.Revocación masiva de beneficios fiscalesEl 5 de junio de 2025, la DGI, mediante la Resolución 201-4523, revocó el beneficio fiscal a más de 400 organizaciones sin fines de lucro por incumplir la entrega de informes obligatorios — entre ellos el Formulario 61 (donaciones recibidas), el Formulario 27 (pagos a terceros-ONG) y el Formulario 20 (pagos a terceros).