Donald Trump, el cisne negro

Deje de escribir por unos meses. Eliminé las apps de Twitter, Instagram, TikTok de mi celular. Me he dado cuenta de que no contribuyen en nada a formular un juicio. Me desprendo también de la típica necesidad de estar al tanto de cada acto, declaración, bochinche, evento generalmente falso o tergiversado. Nada peor a vivir adicto a los mensajes, videos, idioteces, mentiras y cuanta cosa se le ocurra a un imbécil. Prefiero mi paz mental y atender con tranquilidad lo que observo y pasa no aquí en nuestro terruño razón por la cual en su momento escribiré, sino en Estados Unidos. Es allí donde las decisiones han generado un radical sismo en el estado natural como se nos vendió una narrativa del mundo y hoy todo indica un claro desvanecimiento. Es en Estados Unidos donde se viene enunciando el nuevo orden mundial. Donde se genera el sismo entre naciones amigas, aliadas o ahora denominadas adversarias o enemigas. Donde cada Estado reflexiona si el velar por su propio interés sin interesarse por el resto es una opción viable. La integración económica global se desmaterializa. La alineación de intereses comunes deja de existir. Nadie tiene claro cómo se producirá ese nuevo reordenamiento internacional y hoy persiste una incertidumbre mundial detrás de cada acción presidencial en Estados Unidos y la masa de adláteres festejando e implementando esas decisiones desconociendo la propia esencia de la configuración organizativa de Estados Unidos y sus valores. En cierta forma persiste hoy una decepción hacia funcionarios de Estado actuando como títeres de un presidente similar a cualquier sátrapa tercermundista asumiendo su poder para hacer lo que mejor le parezca, dependiendo de su humor matutino. Eso jamás alguien se lo hubiese imaginado de los Estados Unidos de América, pero sorprende y tendremos que asimilarlo o aprender de ello. No es lo mismo el país más poderoso económico, científico o militar del mundo en manos de un personaje como el actual mandamás a cualquier dictador o líder populista de una pequeña república tercermundista. Nos movieron el piso a todos, sean europeos, asiáticos, latinos o africanos. Regresaremos a kínder y empezar a aprender como estas cosas pueden pasar o cómo prepararnos a futuro para que no nos afecte de una forma fatal. En temas geopolíticos, económicos y sociales, Donald Trump en la Casa Blanca es el equivalente de un evento de cisne negro. Quienes asumíamos a Estados Unidos como país de instituciones públicas fuertes y de leyes, nos equivocamos. Quienes asumíamos que en Estados Unidos un presidente no tenía posibilidad alguna de perseguir a sus adversarios, nos equivocamos. Quienes creíamos en la protección de los abogados o universidades por asumir el derecho de todo ciudadano a una defensa o tolerar la libertad de expresión nos equivocamos. Quienes creíamos que los procesos electorales en Estados Unidos eran prístinos y transparentes, sentimos sorpresa al escuchar al presidente de dicho país señalar que le robaron las elecciones en el 2020. Vivimos tiempos interesantes y todo denota a un pueblo panameño distante de la nueva realidad mundial.