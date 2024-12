Donald Trump y las amenazas radicales conservadoras de la Fundación Heritage

El pasado 5 de noviembre fueron las sexagésimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump y James Vance del Partido Republicano, lograron 312 votos electorales con una votación de 78.859.793 contra los 226 de Kamala Harris y Tim Walz, con 74.367.649 votos. El republicano será el 47° presidente de EE.UU.

Donald Trump, con sus 78 años, es el segundo presidente que logra dos mandatos no consecutivos, después de Grover Cleveland en el siglo XIX.

Trump ganó las elecciones de 2016 y perdió las de 2020, estuvo cuatro años fuera del poder y regresa a la Casa Blanca de la que se marchó en enero de 2021.

La Fundación Heritage, poderosa asociación de ultraconservadores, cuyo proyecto 2025 impulsa e institucionaliza el gobierno de Trump, etiquetándose como grupo “nacionalista conservadores y libertarios”, promoviendo la idea de que un Estado ausente o reducido a su mínima expresión genera crecimiento económico sostenido y mejora el bienestar general. En su radical sistema gubernamental, el proyecto 2025 pretende abordar las deficiencias del primer mandato de Trump, entre ellos, impulsar y asegurar la frontera, terminar de construir el muro y deportar inmigrantes ilegales, quitar las armas al gobierno federal, supervisar el FBI y el Departamento de Justicia, liberar producción de energía para reducir los precios de electricidad, cortar el incremento de los gastos del gobierno para reducir la inflación, prohibir que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos, mejorar la educacion al pasarla a los padres y gobiernos estatales y locales, prohibir la pornografía, revocar la aprobación federal de la píldora abortiva mifepristona, excluir la píldora del día después y los anticonceptivos masculinos, dificultar la transición de los adultos transgénero, aumento de impuestos para familias de clase media.

El objetivo central es desmantelar el Estado administrativo. “A los conservadores no nos basta ganar elecciones. Si vamos a rescatar el país de las garras de la izquierda radical, necesitamos tanto un programa de gobierno como colocar a la gente adecuada, lista para ejecutar esa agenda desde el día uno de la próxima administración conservadora”, dice la Heritage Foundation al introducir el proyecto 2025. Este modelo conservador se implementa en San Salvador con Bukele, Argentina con Milei y Brasil con Bolsonaro.

La consolidación de la extrema derecha en conformar un proyecto 2025 que trate de perfeccionar los principios del neoliberalismo, aun en estado de crisis, permite que los reaccionarios del conservadurismo plieguen sus planes de poder aun dentro de un inminente cambio en el nuevo orden económico mundial. Esta propuesta que aumenta el capital acumulado de los grandes capitales mundiales, promoviendo la desigualdad y la pobreza en el resto del mundo, aun poniendo en serios problemas del mundo ante los cambios provocados por las grandes potencias en su producción industrial con carburantes en declive de la ecología y biodiversidad del orbe, insisten en seguir aumentando sus capitales sin mirar el resto del mundo.

Este modelo acumulador de capitales, reconocido como neoliberalismo, está aupado y promovido en países americanos que llegan al poder político, vía electoral, acompañados por fuerzas neoconservadoras, que impulsaran el proyecto 2025.

Nosotros no escapamos de esta propuesta económica, impulsamos los principios del neoliberalismo, como la privatización de las empresas públicas, desintegrar la clase media, abandonar la tercera edad, acabar con la educación, promover la delincuencia en barrios marginados y el narcotráfico. Hay que prepararse por la radicalización de este modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego por el capital internacional en nuestras débiles economías, lo que incluye las amenazas de Trump de retomar el control del Canal al hablar de la estafa de las tarifas y la injerencia de China, lo cual lo impulsa a exigir se le devuelva el Canal a EE.UU. Este mensaje amenazador de Trump va dirigido a toda Latinoamérica para consolidar su poder y dominio en el continente. Para Panamá esta amenaza debe consolidar el programa de migrantes que se quieren mandar a Panamá, consolidar la First Quantum Minerals Ltd. en los contratos para explotación minera en el istmo, mantener y consolidar el poder político con sus aliados gubernamentales.

Panamá es un país libre, soberano y democrático, la lucha continúa y seguiremos derramando sangre frente a las adversidades ignominiosas norteamericanas.