Economía circular: motor esperanzador contra el cambio climático

La economía circular transforma residuos en recursos, prolongando la vida útil de materiales y reduciendo el consumo de nuevos (evitando la extracción y uso de recursos naturales). Este modelo no solo ahorra dinero, sino que frena el calentamiento global al evitar y disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la resiliencia climática.Imagina un mundo donde nada se desperdicia, donde los productos se reutilizan, se reparan o reciclan en lugar de desecharse. A diferencia de la economía lineal que consiste en extraer, producir y botar, la economía circular cierra el ciclo, minimizando extracciones de nueva materia prima y emisiones. Según expertos, este modelo, podría reducir hasta un 99% los desechos y emisiones en sectores clave. Esto mitiga el cambio climático al evitar quema de fósiles y adapta economías a sequías o eventos extremos mediante eficiencia.En Vietnam, el Plan de Acción Nacional sobre Economía Circular promueve diseño ecológico y reciclaje en plásticos y textiles, reduciendo emisiones mediante uso eficiente de recursos. En la India, la iniciativa 'Plastic Waste Management' integra reciclaje en circuito cerrado, logrando tasas de recuperación del 90 al 95 % en plásticos y cortando emisiones por menor producción de productos virgen. Estas políticas generan empleos y desvinculan el crecimiento de contaminación.El Pacto Verde Europeo impulsa la circularidad con metas de cero emisiones netas para 2050, canalizando el 37 % del gasto a acciones verdes. Estudios muestran que, en residuos, las emisiones bajan un 52 %; en construcción, un 48%; e industria en un 26 %. La Fundación Ellen MacArthur estima que circularizar 'compensaciones de materias primas', el 45 % de las emisiones ligadas a su producción, equivalente a 9.3 % de las globales de la UE. Esto adapta la región a escasez hídrica, reutilizando agua para ahorrar hasta 1,200 millones de m³ anuales en España.En Latinoamérica y el Caribe, las estrategias circulares en el sector agroalimentario y manufacturero reducirían la huella de carbono un 34% y de materiales un tercio. En Panamá y Colombia, por ejemplo, Veolia captura biogás de residuos, destruyendo el metano al reducir 711,905 tCO2e en 4 años y evitando 22,150 tCO2e al sustituir el gas natural. Proyectos como 'Too Good to Waste' del BID mejoran gestión de residuos, elevando la circularidad del &lt;1 % al 6 % y creando 8.8 millones de empleos.La economía circular demuestra que soluciones prácticas ya existen, inspirando acción climática. Adoptémosla para un Panamá más inclusivo, con menos emisiones de gases de efecto invernadero y más resiliente al cambio climático.<b>* La autora es geógrafa y exministra de Ambiente</b>