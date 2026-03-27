Economía del cambio climático y finanzas sostenibles: transformación para el desarrollo sostenible

El cambio climático ha dejado de ser una preocupación exclusiva de científicos para convertirse en el eje gravitacional de la política económica global. Ya no hablamos únicamente de termómetros, sino de balances financieros, riesgos sistémicos y la transformación del modelo de desarrollo actual. La relación es clara; mientras la economía del cambio climático cuantifica los riesgos y la urgencia de actuar, las finanzas sostenibles proporcionan el motor de capital necesario para materializar la transición hacia el Desarrollo Sostenible.

Esta disciplina no es producto del azar. Sus cimientos se remontan a 1975, cuando el economista estadounidense William Nordhaus, comenzó a modelar el impacto del calentamiento global como la mayor “falla de mercado” de la historia. Sus análisis sobre el precio del carbono le valieron el Nobel de Economía en 2018. Desde la creación del IPCC en 1988, la evidencia ha crecido, pero fue el Informe Stern de 2006, el que transformó la narrativa al demostrar que el costo de la inacción superaría con creces la inversión requerida para mitigar el daño. Según Deloitte, la inacción climática podría costarle a la economía global 178 billones de dólares para el año 2070.

Frente a este panorama, las finanzas sostenibles emergieron para integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), en el corazón de la inversión. Hitos como los Principios del Ecuador en 2003 y los Principios para la Inversión Responsable (PRI) en 2006 prepararon el terreno para el Acuerdo de París (2015), que consolidó la necesidad de movilizar flujos financieros hacia tecnologías limpias.

Hoy, esta transformación es tangible mediante ejemplos verificables. Chile, por ejemplo, se posicionó como líder regional al emitir bonos verdes soberanos por más de 15,000 millones de dólares para financiar transporte eléctrico y proyectos hídricos. En Europa, la Taxonomía de la Unión Europea establece hoy el estándar técnico para clasificar qué actividades son realmente “verdes”, evitando el riesgo de “greenwashing”. Por su parte, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF, han canalizado cifras récord, superando los 6,000 millones de dólares anuales en financiamiento climático para fortalecer la infraestructura sostenible en América Latina.

La integración de las Normas de Sostenibilidad del ISSB (NIIF), asegura que las empresas y los bancos reporten bajo un lenguaje común de transparencia. Pero el impacto permea también las finanzas públicas. Los Ministerios de Economía de America Latina y el Caribe están diseñando Marcos de Finanzas Sostenibles que son interoperables con las Taxonomías de Finanzas Sostenibles, permiten emitir bonos azules, verdes, sociales y sostenibles que permiten reducir la brecha de desigualdad, reconociendo que el cambio climático golpea con más saña a las poblaciones vulnerables. Los bancos locales alinean ahora sus sistemas de evaluación de riesgos (SARAS), con las Taxonomías de Finanzas Sostenibles y la Normas NIFF.

En conclusión, la economía del cambio climático nos ha enseñado el “qué“ y el “por qué“. Las finanzas sostenibles nos entregan el “cómo” financiarlo. No se trata solo de salvar el ecosistema, sino de rediseñar un sistema financiero que valore la resiliencia tanto como la rentabilidad. La transformación hacia un desarrollo sostenible inclusivo, bajo en emisiones y resiliente al cambio climático no es una opción; es la única vía para garantizar prosperidad y equidad en un mundo que ya cambió para siempre hoy.