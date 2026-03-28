Caja de Seguro Social advierte posible acceso no autorizado en su plataforma

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a la ciudadanía que sus servicios web se mantienen operativos, mientras se realiza una verificación exhaustiva del estado de su plataforma tecnológica.

Según el comunicado, la institución lleva a cabo una revisión integral de sus sistemas ante la posible detección de una intrusión no autorizada, con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de la información.

De manera preventiva, y en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se activó un plan de contingencia y respuesta para mitigar cualquier impacto en el menor tiempo posible.

La CSS reiteró que estas acciones buscan asegurar la continuidad de los servicios en beneficio de los asegurados, mientras avanzan las labores técnicas de verificación.