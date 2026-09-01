El agua en Panamá: un desafío presente ante el fenómeno de El Niño

El acceso al agua potable constituye uno de los servicios públicos más esenciales para el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de Panamá. Hoy nuestro país enfrenta un escenario que exige responsabilidad, visión de largo plazo y un firme compromiso con la gestión de los recursos hídricos. Los efectos del fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad y el comportamiento del recurso hídrico nos recuerdan que la seguridad hídrica no puede darse por sentada.

Las variaciones climáticas asociadas a este fenómeno reducen las precipitaciones en determinadas regiones y afectan directamente las fuentes que abastecen nuestras plantas potabilizadoras, incrementando la presión sobre los sistemas de producción y distribución que diariamente suministran agua a millones de panameños. Asimismo, la disminución sostenida de las lluvias impacta la recarga de los mantos acuíferos, que durante décadas han sido una fuente fundamental de abastecimiento para numerosas comunidades del país, especialmente en aquellas donde el agua subterránea constituye la principal fuente para el consumo humano. Sin embargo, es importante entender que los efectos de El Niño no se manifiestan de manera uniforme en todo el territorio nacional. Mientras la vertiente del Pacífico puede experimentar períodos prolongados de menor precipitación y mayor estrés hídrico, sectores de la vertiente del Caribe pueden registrar precipitaciones superiores a lo habitual, con consecuencias igualmente importantes para la gestión del agua. Las lluvias intensas pueden provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos, además de incrementar el arrastre de sedimentos desde las cuencas hacia los cauces y las fuentes de captación.

Este último aspecto representa un desafío particular para los sistemas de agua potable. El incremento de la escorrentía y del transporte de material sedimentario puede elevar significativamente los niveles de sólidos suspendidos y turbiedad en las fuentes de agua cruda. Estas condiciones pueden afectar las captaciones y exigir mayores esfuerzos operativos en los procesos de potabilización, incluyendo ajustes en la dosificación de productos químicos, manejo de lodos y control de los parámetros de calidad del agua. Por ello, la seguridad hídrica no debe medirse únicamente en términos de cantidad de agua disponible, sino también en términos de su calidad y de la capacidad de nuestras instalaciones para responder ante cambios abruptos en las condiciones de las fuentes.

En el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) somos conscientes de que este desafío va más allá de las condiciones climáticas. También implica reconocer que gran parte de la infraestructura hídrica del país ha operado durante décadas y requiere una modernización continua, así como mantenimiento e inversiones que permitan responder a las necesidades actuales y futuras de la población.

Este no es un reto del futuro; es una realidad que enfrentamos hoy. El crecimiento urbano, el desarrollo económico y los efectos del cambio climático incrementan la demanda sobre el sistema de abastecimiento y nos obligan a fortalecer la capacidad operativa de nuestras instalaciones para garantizar un servicio continuo y de calidad.

Durante los últimos años se han impulsado importantes proyectos de mejora. Sin embargo, aún queda un camino significativo por recorrer. La renovación de las redes de distribución, la optimización de los procesos de potabilización, la reducción de pérdidas de agua y el fortalecimiento de las fuentes de abastecimiento forman parte de una estrategia integral que requiere planificación técnica, inversión sostenida y el compromiso de todos los sectores del país.

El impacto que traerá el fenómeno de El Niño, tanto por la reducción de las precipitaciones en algunas regiones como por los episodios de lluvias intensas que pueden presentarse en otras, sumado a las deficiencias que ya presenta parte de nuestra infraestructura hídrica, hace imperativo actuar con mayor urgencia. Resulta prioritario fortalecer las tomas de agua cruda, proteger las fuentes de abastecimiento, mejorar la capacidad de respuesta ante variaciones en los caudales y en la calidad del agua, y acelerar las inversiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en todo el país.

La gestión de estos escenarios exige, además, una vigilancia permanente de nuestras fuentes. Monitorear los niveles de los ríos, los caudales, la turbiedad y otros parámetros de calidad del agua permite anticipar situaciones críticas y tomar decisiones oportunas para proteger la operación de las plantas potabilizadoras. La prevención y la capacidad de respuesta deben convertirse en pilares permanentes de nuestra gestión institucional.

La seguridad hídrica debe asumirse como una responsabilidad compartida. El Gobierno Nacional, las instituciones públicas, el sector privado, las comunidades y la ciudadanía tienen un papel fundamental en la protección y el uso responsable del agua. Cuidar las cuencas hidrográficas, evitar el desperdicio, reducir las prácticas que favorecen la erosión y el deterioro de las fuentes, y fomentar una cultura de ahorro son acciones que complementan los esfuerzos institucionales y fortalecen la resiliencia de nuestro sistema hídrico.

El fenómeno de El Niño representa un desafío, pero también una oportunidad para acelerar las transformaciones que permitan construir un sistema de abastecimiento más moderno, eficiente y resiliente. Nos obliga a comprender que Panamá debe prepararse simultáneamente para escenarios de menor disponibilidad de agua y para eventos de precipitación intensa que pueden comprometer la calidad de las fuentes y la operación de los sistemas.

En el IDAAN asumimos esta responsabilidad con seriedad, convencidos de que las decisiones que tomemos hoy contribuirán a garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones.

Panamá ha demostrado a lo largo de su historia su capacidad para superar grandes retos. Estoy convencido de que, mediante el trabajo coordinado y una visión de Estado, podremos fortalecer nuestra infraestructura hídrica, proteger nuestras fuentes de abastecimiento y asegurar que el agua continúe siendo un motor de bienestar, desarrollo y progreso para todos los panameños.

El momento de actuar es ahora. No desde la preocupación, sino desde la planificación estratégica, la inversión responsable, el monitoreo permanente y el compromiso colectivo con uno de los recursos más valiosos de nuestra nación.