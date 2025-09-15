El agua en Panamá: Un llamado a la conciencia y a la acción

El agua es vida. Esta afirmación, sencilla pero poderosa, encierra una verdad universal que nos alcanza a todos por igual: niños, jóvenes, adultos y ancianos. Sin agua no hay salud, no hay alimentación, no hay producción, no hay dignidad, no hay esperanza. Y en Panamá, país privilegiado por su naturaleza y recursos hídricos, resulta cada vez más doloroso admitir que enfrentamos una crisis creciente de escasez de agua potable que golpea con fuerza a miles de familias en todo el territorio nacional.

Es cierto que la población ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas, al igual que los proyectos habitacionales y urbanísticos. Sin embargo, también es cierto que los gobiernos y las administraciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en los últimos treinta años no han logrado anticiparse ni responder de manera estructural a esta realidad. El resultado es una crisis que se agrava día tras día: interrupciones constantes, barrios enteros con suministro irregular, tanques y cisternas improvisadas como solución temporal, y comunidades enteras que viven en la incertidumbre de no saber si al abrir la llave habrá agua.

La situación es desalentadora. Promesas no han faltado. Cada gobierno ha ofrecido resolver el problema, pero la verdad es que las soluciones reales aún no se perciben. En lugar de diagnósticos integrales y planes de acción sostenibles, lo que reina es la improvisación y la falta de una hoja de ruta clara. Y esto es inaceptable para un país que, por su posición geográfica y por la bendición de sus recursos naturales, debería estar liderando en materia de acceso universal al agua potable.

Es urgente un diagnóstico nacional serio, integral y transparente de la situación del agua. No basta con declaraciones o promesas aisladas: se requiere un plan nacional, elaborado con el concurso de especialistas, ingenieros, ambientalistas y expertos que el país tiene de sobra, pero que hasta ahora no han sido convocados con la seriedad y la urgencia que el tema amerita. El agua no es un tema secundario; es la primera necesidad del pueblo y, por tanto, debería estar en el centro de las prioridades del Estado.

Al actual director del IDAAN, como a todos sus antecesores, le corresponde un desafío monumental. Nadie puede hacerlo solo. Hace falta ayuda técnica, económica, planificación estratégica y, sobre todo, voluntad política. No se trata únicamente de construir nuevas plantas potabilizadoras, sino también de garantizar un programa riguroso de mantenimiento periódico de la infraestructura existente, mejorar las redes de distribución, reducir las pérdidas por fugas, y asegurar que las comunidades más apartadas reciban el suministro digno que merecen.

Pero no todo recae en las autoridades. También los ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad. Parte de esa responsabilidad es cumplir con el pago del servicio, que no solo es un deber, sino un acto de corresponsabilidad que permite a la institución mejorar su capacidad de respuesta.

El uso responsable y consciente del agua también debe ser parte de nuestra cultura diaria, porque el agua no es infinita y su cuidado depende de todos.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el IDAAN deben coordinar esfuerzos para que se asignen los recursos suficientes, bajo una administración ordenada, transparente y con una visión de futuro. Panamá necesita garantizar un suministro ininterrumpido de agua potable, con capacidad de expansión para atender a las nuevas generaciones de panameños que merecen vivir con la certeza de que este recurso vital no les faltará.

Hoy más que nunca, Panamá necesita unir fuerzas en torno a la causa del agua. Que las autoridades actúen con firmeza y compromiso, que los ciudadanos seamos responsables en nuestro uso y cumplimiento, y que todos juntos entendamos que cuando hay agua, hay vida, y cuando hay vida, hay esperanza.

Que Dios continúe bendiciendo a Panamá y que nos ilumine para encontrar soluciones duraderas a este desafío que no admite más espera.