La policrisis que define al siglo XXI puede ser definida de muchas maneras y se pueden identificar una serie no pequeña de dimensiones que están en pleno proceso de transición. Transición a qué, no sabemos bien. La incertidumbre en el mediano plazo es parte del cuadro.

Quizás sea una simplificación cuestionable agrupar esas múltiples cuestiones alrededor de dos ejes que no tienen una relación muy obvia entre sí, pero que permiten organizar la conversación: por un lado, la crisis mundial de los ecosistemas que tiene en el cambio climático una expresión muy definida, pero que no la agota, y, por otro, la creciente disrupción sistémica que se atribuye a las nuevas tecnologías, pero que realmente trata de los impactos que ellas tienen en las sociedades y en el desarrollo de las capacidades para la convivencia social.

Podrían plantearse varios pares de palabras para expresar esta problemática de una manera bidimensional. Por ejemplo, podríamos decir “naturaleza y sociedad”, o “ecología y tecnología”, o “antropoceno e inteligencia artificial”. La primera opción, “naturaleza y sociedad”, buscaría conectarnos con una larga tradición de pensamiento, con la desventaja de que podría ser un poco engañoso, pues para entender los cambios que están teniendo lugar en el siglo XXI no nos ayuda mucho compararlos a los de épocas pretéritas.

Los términos “ecología y tecnología” son más apropiados, pero delimitan la frontera de una manera muy nítida, lo que tal vez no sea muy apropiado para comprender la profundidad del desconcierto que concita la crisis. Finalmente, “antropoceno e inteligencia artificial” son términos en boga, ampliamente usados en ciencias sociales, y tienen la ventaja de que, puestos uno a continuación del otro, expresan una monumental ironía que vale la pena explorar.

Es una monumental ironía porque el término antropoceno -aún en discusión- designa un periodo de la evolución -no de la historia- en el que la actividad humana se ha convertido en una fuerza determinante que trastoca y altera los ecosistemas, provocando cambios climáticos y geológicos a nivel planetario. Por su parte, la inteligencia artificial, como la entienden hoy los antropólogos e historiadores como Yuval Noah Harari, apunta a que las nuevas invenciones tratan de la introducción de un nuevo agente, un agente no humano, que tiene la capacidad de eventualmente dominar a los seres humanos, pues estos no estarán en capacidad de comprender plenamente las realidades de los nuevos sistemas creados por las nuevas tecnologías. Por ponerlo en los términos más simples posibles, estos sistemas computacionales procesan información en una cantidad y velocidad literalmente inalcanzable para los seres humanos.

Stuart Russell (Human compatible 2019) ha utilizado dos metáforas para plantear el drama de una super inteligencia artificial. La primera es el “problema del gorila”. Se trata de una analogía según la cual los seres humanos estamos encaminados a tener una vida social como las de las comunidades de gorilas que llevan a cabo sus vidas sin entender el entorno que los seres humanos han construido alrededor de ellos. En la medida en que la super inteligencia artificial se desarrolle, los seres humanos nos convertiremos en una especie de comunidad de gorilas que no entiende bien los sistemas que gobiernan su vida diaria. La ausencia de autonomía, la incapacidad de tomar decisiones propias con miras a llevar a cabo un proyecto social y político es ciertamente una pérdida del sentido de lo humano.

La segunda analogía que usa Russell es el problema del Rey Midas, aquella figura de la mitología griega según la cual el Rey Midas deseó que todo lo que tocase se convirtiese en oro. Y su deseo fue concedido, y entonces el monarca descubrió que si tocaba un jarrón con agua se convertía en oro y no podía beber agua. La comida se convertía en oro y tampoco podía comer. Y el dolor más grande fue cuando abrazó a su hija y la dejó convertida en una estatua de oro. Es decir, hay una hipótesis de que el desarrollo de la super inteligencia conduce a una pérdida de control sobre los procesos que quedan bajo gobernanza de la IA.

Recientemente, se han llevado a cabo una serie de experimentos que apuntan en la misma dirección. Los mismos científicos que trabajan en el desarrollo de estas “tecnologías” atestiguan que las máquinas hacen cosas que no se les ha pedido, pero que son parte del “objetivo” con el que fueron creadas. Es lo que se llama el problema de “alineamiento de valores”, que hasta ahora no tiene solución.

Por estas razones, es una perfecta ironía decir que los dos grandes problemas del siglo XXI son la exacerbación de la agencia humana destructora de los ecosistemas y al mismo tiempo la tendencial pérdida de agencia humana en el manejo de los sistemas sociales. Como la cultura del tribalismo nos sofoca, quizás con alguna razón, cuando se plantean torneos electorales, vamos a cerrarle la puerta en este ejercicio de comprensión. Nos proponemos comprender la policrisis misma, no las razones que tienen este o aquel sector del espectro político para plantearse los dilemas que serán resueltos por un curso de acción determinado y que favorecería a unos en detrimento de otros.

En vez de entender los ejes principales de la policrisis en alguna de las tres opciones arriba planteadas, proponemos la articulación entre las condiciones materiales de la existencia y reproducción de la especie, con las capacidades humanas que la especie necesita desarrollar, tanto en el plano individual como en el social, para llevar una existencia digna.

La generalidad de esta formulación invita a replantear los términos en que hemos heredado históricamente estas cuestiones. No se trata ya de separar abstractamente al ser humano de su entorno, y mucho menos de concebir su actividad mental separada de su cuerpo. La “unidad del cuerpo y el alma” es solo una premisa que debe ser conectada con otra no menos importante: el ser humano tiene la responsabilidad de preservar su entorno natural, pues sólo así puede garantizar su sobrevivencia. Los ríos, las montañas, los bosques, los océanos, las plantas y todas las especies expresan las condiciones de posibilidad de los seres humanos, que no están fuera de la pirámide biológica, ni al centro de ella, sino que son un eslabón necesario en una cadena de interacciones que garantizan la vida misma.

El posthumanismo es una advertencia que surge de las obras de pensadores como Michel Foucault, Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, o Peter Sloterdijk, no porque usaran este término, sino porque eran plenamente conscientes de que la filosofía no puede seguir enarbolando banderas obsoletas de la era moderna, sin seguir causando más daño del que ya han causado. A esta ilustración crítica, crítica de sí misma, hay que sumar los planteamientos señeros de Donna Haraway, Rosi Braidotti, Katherine Hayles, y Francesca Ferrando, que han escarbado en las raíces del pensamiento sobre el ser humano para enfrentar los desafíos que se nos han venido encima, sin que aún haya respuestas claras.

Se pueden identificar una diversidad de temas que constituyen un reto para ese movimiento filosófico y político que es el posthumanismo. Mencionaré aquí algunos que buscan recrear el sentido de lo humano ante las cambiadas circunstancias del siglo XXI. En primer lugar, la responsabilidad moral no puede disolverse entre algoritmos y procesadores. Ser humano, conducir humanamente estos procesos de transformación política y social, obliga a actuar con un acendrado sentido de responsabilidad por parte de los actores humanos. Cabe aquí traer a colación la discusión weberiana de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. No basta con que las acciones sean inspiradas en “principios”. Es de crucial importancia que las acciones sean evaluadas sobre la base de sus consecuencias.

En segundo lugar, la descalificación del antropomorfismo como vicio explicativo, ya sea que provenga del pensamiento religioso, o de sus versiones seculares, no debe ser causa para desestimar o subvalorar la dignidad de los seres humanos y de todas las especies biológicas que forman parte de su ecosistema.

La protección de la fragilidad y la vulnerabilidad humanas, así como la contrapartida que se genera en la contemplación de todas las especies del ecosistema, es un elemento ineludible de la actual transformación en proceso. La puesta al día de los derechos humanos es una estrategia eficaz para contrarrestar los efectos nocivos de la vigilancia, la intromisiones en la vida privada de las personas, su integridad genética, su salud mental, así como de los procesos industriales que menoscaban los ecosistemas, o la viabilidad de las especies.

En tercer y último lugar, antes que maravillarse por los logros de las más avanzadas formas de la inteligencia artificial, la filosofía implica la preservación del espacio en donde la agencia humana es decisiva y no puede ser desplazada por criterios “técnicos”. Solo así podremos considerar que el desarrollo de la tecnología participa del proceso emancipatorio que conduce al ejercicio de la libertad con igualdad. Sin decisiones políticas responsables que sean parte de un proceso deliberativo y de acuerdo con reglas conocidas por el público, no hay transformación evolutiva. Una sabia comprensión de las herramientas tecnológicas incluye la estructuración de una gobernanza que haga de la transformación de la sociedad un proyecto humano.