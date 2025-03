El gigante asiático

Muchos consideran que fue un error del gobierno haber iniciado relaciones diplomáticas con la China continental porque lo ven como una acción equivocada y consideran que la confrontación existente entre Estados Unidos y Panamá es su consecuencia, no lo veo de la misma manera, creo que fue una acción acertada considerando la importancia de ese país que es uno de los más grandes en población a nivel mundial y que es una potencia económica, país que tiene una población de alrededor de 1.410 millones de habitantes, es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y es miembro permanente del Consejo de Seguridad de dicho organismo, con derecho a voto y además es uno de los usuarios más importantes de la vía interoceánica.

La República Popular China tiene relaciones diplomáticas con alrededor de 180 países del mundo y la reconocen como la única China, sin embargo, la República China de Taiwán solo mantiene relaciones diplomáticas con 12 países. La política establecida por Beijing desde hace más de 40 años consiste en una sóla China, es decir, que los países que la reconocen tienen que romper de inmediato relaciones con Taiwán, que es considerada por la China Popular como una provincia rebelde. Las relaciones diplomáticas con la China Continental han sido acertadas, de la misma forma en que ellos pusieron como condición para iniciar las relaciones diplomáticas con Panamá que debía romper las relaciones con Taiwán, se debió exigir que China Continental suscribiera el Tratado de Neutralidad Permanente.

Pienso que no se manejó correctamente porque los intereses no estaban enmarcados en Panamá. Lo que es muy lamentable y cuestionado es la forma precipitada y bochornosa de como se rompen las relaciones diplomáticas con Taiwán, sin considerar que de ese país se recibió por muchos años cooperación técnica y económica que finalmente no se sabe dónde quedaron estos fondos que manejaron los diferentes gobiernos. Se conoce que la inspiración para lograr estas relaciones diplomáticas con la China Continental y querer donar un terreno para construir la embajada en la entrada del Canal de Panamá (que no se realizó por la gran oposición en el momento) fueron motivadas por una donación millonaria al “gobierno de Panamá” que tampoco se sabe donde fueron a parar esos fondos.

La molestia del presidente Trump es por la fuerza comercial que representa China Continental, por ser fabricantes de una gran cantidad de productos a nivel mundial y que ha penetrado con sus productos a casi la totalidad del mercado del mundo y por ser una potencia militar y que cada día su actividad comercial se fortalece en el país. El crecimiento comercial de la China fue propiciada por los comerciantes de Estados Unidos y de otros países que trasladaron sus fábricas a la China buscando bajos precios de mano de obra y otras facilidades que brindan ese país, sin medir las consecuencias que hoy vive Estados Unidos con el gigante asiático.

El presidente Trump manifestó su interés en recuperar el Canal de Panamá por los altos costos de peaje que pagan los barcos militares al transitar por el Canal de Panamá y porque está manejado por los Chinos (no es cierto) y que fue donado a Panamá para que su manejo y los beneficios se reflejaran en la población y una gran parte de los panameños sienten que ese beneficio no ha llegado a los que más lo necesitan. Además de esta situación, es por la renovación de los contratos que realizó el expresidente Cortizo con los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Hutchinson por 25 años, con contratos prorrogables que no han beneficiado en nada o muy poco al país y otros contratos de macroproyectos que se han llevado a cabo, ha sido el detonante que ha motivado la reacción del presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos.

El presidente Mulino ha manifestado que él es la persona autorizada para tocar el tema del Canal de Panamá, considerando que el Canal de Panamá es de todos los panameños. El pueblo quiere escuchar los avances que han tenido las conversaciones y los compromisos que asumirá Panamá en estas negociaciones.