El latido de Panamá: hospitalidad, desarrollo y el compromiso de ser verdaderos anfitriones

Cada año, al conmemorar el Día Mundial del Turismo, se presenta una oportunidad propicia para reflexionar sobre una de las actividades productivas más nobles, dinámicas y transformadoras. El turismo va mucho más allá de viajar o reservar una habitación; representa el arte del encuentro, el intercambio de experiencias y la capacidad de recibir a visitantes de todas partes con genuina calidez. Para Panamá, bendecida por una posición geográfica estratégica, costas en dos océanos, naturaleza exuberante y un valioso legado histórico, la vocación de servicio constituye un pilar natural de nuestra identidad.

Pocas industrias poseen la virtud de integrar tantas disciplinas como la turística. En su médula está el esfuerzo diario de miles de colaboradores enfocados en brindar excelencia: desde la atención cordial en recepción y el conocimiento de un guía en campo, hasta la dedicación de equipos culinarios que enaltecen la gastronomía nacional. Esa labor constante convierte al visitante en un promotor espontáneo de nuestro destino y proyecta una imagen positiva de Panamá ante los ojos del mundo.

Más allá del valor de las experiencias, el turismo es uno de los grandes motores económicos del país. Su efecto multiplicador es contundente: cada dólar que ingresa por concepto de turismo irriga de manera inmediata en el transporte, la agricultura, el comercio, los servicios, la construcción y la logística local. A diferencia de actividades centralizadas en la capital, el turismo tiene la capacidad práctica de descentralizar la riqueza, llevando movimiento económico, oportunidades de negocio y obras de infraestructura a provincias, zonas costeras y áreas del interior que encuentran en la hospitalidad un motor real de progreso.

En materia de empleo, el impacto es igualmente significativo. La hotelería y los servicios turísticos representan una fuente masiva de puestos de trabajo formales y estables en todo el territorio. Es un sector generoso que brinda oportunidades tanto a jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral, como a profesionales experimentados, impulsando, además, a emprendedores locales y proveedores de todos los tamaños. Su versatilidad permite formar y tecnificar talento en gestión operativa, estándares internacionales de calidad, nuevas tecnologías, gastronomía y servicio al cliente, fomentando la cultura del trabajo bien hecho y el mérito profesional.

Durante los últimos meses, Panamá ha registrado un repunte alentador en la llegada de visitantes internacionales. Los indicadores muestran una recuperación sólida, mayor demanda en conectividad aérea y la confianza de los viajeros en nuestra oferta hotelera y comercial. Estas cifras confirman que el país cuenta con atractivos de primer orden y capacidad para competir, “de tú a tú”, en los principales mercados emisores.

No obstante, el reto de fondo consiste en consolidar una estrategia de largo plazo y no conformarse con resultados coyunturales. Los incrementos en el flujo de visitantes no se sostienen solos en un entorno internacional altamente competitivo. Para garantizar que estas cifras no sean un fenómeno pasajero, resulta indispensable mantener una promoción turística internacional continua, técnica y con recursos asegurados. La presencia permanente en ferias internacionales, canales de distribución comercial y campañas de mercadeo en mercados prioritarios es la única vía para sostener la demanda, elevar la ocupación hotelera en todas las épocas del año y dar certidumbre a las empresas e inversiones del sector.

Esta visión adquiere mayor fuerza con la presentación de la nueva marca país: “Panamá, Anfitrión del Mundo”. Lejos de quedarse en una frase institucional, este concepto debe convertirse en una actitud compartida por todos. Ser anfitriones del mundo representa la oportunidad de asumir ese compromiso con seriedad desde cada trinchera: en los hoteles y restaurantes, por supuesto, pero también en el servicio de transporte, en los puntos de entrada aduaneros, en el comercio minorista y en el trato cotidiano en la calle. Un país anfitrión se distingue por el orden, la amabilidad, la eficiencia en el servicio y el orgullo por lo propio.

El turismo es una causa nacional que requiere la coordinación firme y constante entre el sector público y la empresa privada. Al celebrar esta fecha, reafirmamos que apoyar y fortalecer nuestra industria hotelera significa apostar, directamente, por el crecimiento económico, la generación de empleo y el prestigio internacional de Panamá. Demostremos, en cada acción diaria, que estamos listos para honrar esa promesa y ser, de verdad, los mejores anfitriones del mundo.