El merecido Nobel de la Paz de María Corina Machado

Aunque parezca increíble, hay quienes han lamentado que se le otorgara el Premio Nóbel de la Paz a la valiente líder venezolana María Corina Machado por una supuesta simpatía pro-norteamericana suya; pero no cabe duda de que millones de personas en todo el mundo, sin contar abrumadoramente a la población de adentro y exiliada de su propio país, la consideran no sólo una mujer extremadamente valiente y aguerrida sino, además, con un altísimo sentido de patria y defensora a ultranza de las libertades cívicas de las que carece Venezuela desde que el sinvergüenza de Nicolás Maduro y sus secuaces se hicieron a la fuerza con el poder.

Sin duda, los cientos, a ratos miles de presos políticos y torturados en las mazmorras del régimen también la quieren y admiran como un ejemplo de imbatible rectitud y lucha permanente. La forma en que, en su momento, fue destituida como diputada de la república, y posteriormente invalidada como posible candidata a la Presidencia en su país en las últimas elecciones, son pruebas irrefutables del temor mediático y ciudadano que le tiene el régimen corrupto de Maduro, Diosdado Cabello y demás adláteres de un heredado chavismo perverso, depredador y trasnochado.

Sin embargo, a mi juicio tres presidentes socialistas realizaron en sus respectivos países una labor admirable, respetando en todo momento las libertades cívicas de la población y terminaron siendo grandes gobernantes, muy queridos: Nelson Mandela (1918-2013), en Sudáfrica (quien pasó a la posteridad como ícono de la lucha contra el tristemente célebre apartheid); José Mujica (1935-2025), en Uruguay. Ambos fueron guerrilleros y estuvieron presos durante muchos años en condiciones deplorables... Para luego gobernar con altruismo y sabiduría en favor de su respectivos pueblos...Y habría que añadir a la socialista, Michelle Bachelet, menos radical, (1951), en Chile.

Como es sabido, todos los grandes líderes socialistas que en realidad son comunistas a ultranza, acaban siendo inmensamente millonarios, desde el dictador Vladir Putin (Jefe en su momento de la KGB soviética), pasando por el mismísimo Fidel Castro, hasta Nicolás Maduro y la deleznable pareja de los esposos Ortega, quienes terminaron traicionando a la revolución sandinista en Nicaragua.

La experiencia de los últimos treinta años demuestra que la solución a los problemas cívicos y económicos de la humanidad no son ni los regímenes represivos y corruptos de derecha ni mucho menos los de la izquierda a ultranza. Ambas ideologías, cuando en estado puro, han demostrado, siendo gobierno, su incapacidad para aliviar los problemas económicos de la gente, y una depredadora tendencia a apropiarse los bienes del pueblo.

Lo ideal pareciera ser, como en numerosos países europeos, una bien dosificada mezcla o fusión de un capitalismo humanista con un socialismo justiciero y bien administrado. En países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Grecia y Australia, en donde rige una suerte de economía mixta y centrista, muy raras veces se sabe de conflictos políticos serios, ni de los baches que produce la pobreza, como sucede tan a menudo en América Latina. En el caso de Venezuela, María Corina Machado ha demostrado con creces, que ni siquiera por vivir en el clandestinaje durante más de año y medio en su propio país, renuncia a luchar por una mejor vida para sus compatriotas.

Termino dando los nombres de algunos grandes escritores que tuvieron que irse al exilio, voluntario o forzado, ante la intolerancia de sus respectivos gobiernos... En la antigua Unión Soviética abundaron, pero sólo cito a dos: Vladimir Nabokov (1899-1977), autor de las célebres novelas “Lolita”, “Pálido fuego”, “Ada o el ardor”, “Habla memoria” e “Invitado a una decapitación”. Y el célebre novelista Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), Premio Nobel de Literatura, autor de novelas como “Un día en la vida de Iván Denisovich”, “Archipiélago Gulag” y “Pabellón de cáncer”.

Y entre los autores cubanos que tuvieron que irse al exilio: Guillermo Cabrera Infante, periodista, crítico de cine, autor de las célebres novelas “Tres tristes tigres”, “Vista del amanecer en el trópico” y “La Habana para un infante difunto”; Reinado Arenas, poeta, novelista, dramaturgo, autor de las novelas “Celestino antes del alba”, “El color del verano”, “Antes de que anochezca”, “Otra vez el mar” y “El mundo alucinante”. Así como el célebre poeta Heberto Padilla, entre otros muchos.

De Nicaragua, sin duda las figuras más relevantes obligadas al exilio son el novelista y cuentista Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente del primer gobierno sandinista (Premio Miguel de Cervantes, entre muchos otros galardones importantes) Y Gioconda Belli, poeta y novelista, así como el célebre sacerdote-poeta Ernesto Cardenal... El actual gobierno corrupto de Nicaragua tuvo el descaro, no sólo de expropiarles sus viviendas sino de despojarlos de su nacionalidad.

Ante este panorama, el liderazgo y valentía de María Corina Machado han merecido el Premio Nóbel de la Paz 2025. Para recibirlo, aunque pasado el momento de la ceremonia principal, logró escapar de Venezuela en las narices mismas de la dictadura que la acosa día y noche, y llegar exhausta al día siguiente a Oslo, Noruega... ¿Cómo no admirar a una mujer con semejante temple y ese sentido profundísimo de patriotismo?