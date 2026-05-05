El sarampión golea al fútbol

El sarampión es una de las enfermedades más antiguas que ha atacado a la humanidad, a pesar de que su origen está relacionado con el ganado. El virus mutó y pasó de los animales a las personas y en este nuevo nicho se hospedó para propagarse de acuerdo con el crecimiento de los poblados y urbes. Pese a su condición ancestral de más de 4 mil años, no fue hasta 1954 cuando se aisló y se pudo preparar la vacuna para controlar su infestación.

Esta enfermedad solía ser confundida con la viruela y en el siglo IX un médico persa, Rhazes, hizo los primeros estudios que diferenciaron ambos males. En los siglos posteriores y sobre todo durante el Renacimiento, miles de individuos sufrieron y murieron por el impacto de esta enfermedad. En las primeras décadas del siglo XX, el saldo de mortalidad alcanzó cifras de 6 mil muertes por año.

Después de que se patentó la vacuna respectiva, el sarampión cedió en su malignidad y pudo ser controlado hasta reducir su infestación en muchos países. Sin embargo, la caída de los saldos de vacunación post covid 19, a causa de sentimientos y campañas antivacuna, han generado un escenario para el resurgimiento de ese virus que se creía vencido y que tiende a inocularse en los organismos de sujetos más vulnerables con brotes en el continente desde 2025.

Lo pernicioso de este síntoma es que, tanto en México como en Canadá, se han reportado múltiples casos que hacen pensar en una nueva epidemia. Veamos los indicadores sobre el particular.

En México, “...[c]on datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), considerando la fecha de inicio de exantema, del 1 de enero de 2025 y hasta hoy (1 de mayo de 2026) se han notificado 40,086 casos probables, de los cuales se han confirmado a sarampión 16,958”. Se resalta que tan solo en 2026 “se ha[n] acumulado 357 casos probables y 75 casos confirmados”.

En cuanto a Canadá, se lee en el diario The Guardian, que “Canadá ha perdido su estatus de país libre de sarampión tras un brote masivo, con más de 5,000 casos confirmados en los últimos 12 meses, siendo Ontario (incluida el área de Toronto) el epicentro”. Según la Organización Panamericana de la Salud el caso de este país es crudo, “ya no ha erradicado el sarampión (estatus perdido en 2025) debido a la transmisión sostenida”.

¿Qué implicaciones tiene este panorama para Panamá? Muy sencillo, la selección de fútbol del país que jugará en el próximo mundial de 2026, actuará precisamente en esos dos lugares y se espera un amplio contingente de fanáticos que viajen a hacer barra a sus jugadores a las sedes de los enfrentamientos. Esto implica que se deben tomar medidas para proteger a los entusiastas que se preparan para concurrir a los estadios en que estará el onceno nacional.

Uno solo de los panameños que concurra al Mundial de Fútbol 2026, que adquiera el virus y regrese, podría poner en peligro el estado de erradicación del mal en los últimos años, “Panamá se mantiene libre de casos autóctonos de sarampión, logrando sostener esta condición desde noviembre de 1995”, según las autoridades sanitarias del país.

¿Qué medidas se deben tomar para evitar una situación de crisis? Es evidente que se requiere fortalecer la indagación de lo que sucede en esos países y establecer protocolos de vacunación. Esto implica hacer obligatorio a todo aquel que prepare maletas para ir a ver los partidos, que presente su constatación de acuerdo con la dosis que se establece para tales fines.

Según los expertos, la vacunación debe hacerse con un tiempo de anticipación para que surta efecto. Las medidas de prevención son necesarias para evitar cualquier riesgo. Afortunadamente los sistemas de salud en Panamá son efectivos en la adopción de cercos epidemiológicos que contienen el incremento de las crisis. Se hace necesario adoptar acciones y hacer seguro el viaje de los amantes del fútbol que van al próximo mundial.