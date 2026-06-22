El sueño de Bolívar...

Pocos momentos de la historia americana expresan con tanta claridad la visión de Simón Bolívar sobre Panamá como el Congreso Anfictiónico de 1826. No fue una simple expresión de admiración, fue el reconocimiento de que este, nuestro Istmo, estaba llamado a algo grande, a convertirse en el punto de encuentro de las naciones libres de América.

En 1826, ese sueño se materializó con el Congreso, una de las gestas diplomáticas más importantes de nuestra historia y, sin duda, uno de los mayores motivos de orgullo para la nación panameña.

Aquí, en esta tierra bendecida por su posición geográfica, Bolívar reunió a representantes de las nuevas repúblicas con una visión extraordinaria para su tiempo, construir una alianza entre pueblos hermanos basada en la cooperación, la paz, la defensa mutua, el respeto a la soberanía y la unión política de América.

Esta acción no fue un acto simbólico, fue el primer gran intento de integración del continente, el momento en que América Latina comenzó a pensarse a sí misma como una comunidad de naciones con un destino compartido. El punto de partida de una idea poderosa, que nuestros países, unidos, serían más fuertes para defender su independencia, resolver conflictos y trabajar juntos por el bienestar de sus pueblos.

Bolívar entendió algo que sigue siendo verdad doscientos años después, divididos somos más débiles. Por eso impulsó un congreso inspirado en ideales profundamente vigentes, la unidad de las nuevas naciones y la construcción de una gran comunidad americana capaz de actuar con visión de futuro.

Panamá no fue una sede circunstancial, fue el territorio donde Bolívar quiso convertir la geografía en proyecto político y la posición del Istmo en instrumento de unidad continental. Porque nuestra nación ha sido históricamente un puente entre océanos, entre regiones y culturas. Bolívar vio en Panamá mucho más que solo un punto estratégico, vio la posibilidad de generar una nueva diplomacia para el continente.

Aunque sus acuerdos no se materializaron plenamente, el Congreso Anfictiónico sembró una vocación integracionista que con el tiempo encontraría eco en organismos multilaterales y espacios de concertación regional orientados a la cooperación, la paz y el entendimiento entre los Estados americanos. Por eso, hablar hoy del Congreso Anfictiónico no es hablar de una pieza de museo o una experiencia antigua. Es hablar de una tarea inconclusa. Es recordar que el sueño de Bolívar no pertenece al pasado, pertenece al presente y, sobre todo, al futuro. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, crisis migratorias y amenazas constantes a la democracia, la integración ya no es una consigna, es una necesidad política para proteger a nuestros pueblos.

Como panameños, debemos sentir un profundo orgullo, lo que el Congreso Anfictiónico representó para nuestro país y para el continente, por ello, debe convertirse en conciencia histórica y en responsabilidad política. Debemos recordar que Panamá no está llamada únicamente a ser un lugar de tránsito, sino también un país de encuentro, de mediación y de liderazgo regional.

A dos siglos de aquel momento, vale la pena repetirlo con firmeza, el sueño de Bolívar no ha muerto. Sigue vivo en cada esfuerzo por acercar a nuestros pueblos y los panameños sentirnos profundamente orgullosos de ser protagonistas y velar por la historia de la región. Porque como dijo el propio Simón Bolívar, “Si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para ese augusto destino”.