El trabajo de campo en biología: aventuras, desafíos y aprendizajes

La biología es mucho más que teorías y libros; es la ciencia que nos conecta directamente con los seres vivos, con su estructura, su funcionamiento y su interacción con el entorno. Y si hay algo que realmente permite entender la vida en su máxima expresión, es salir al campo, caminar entre la vegetación y observar a los organismos en su hábitat natural.

Los estudios descriptivos brindan una descripción general de un entorno, cómo son y cómo se manifiestan ciertas características que permiten al investigador detallar aspectos importantes para la explicación de un evento u objeto de estudio.

Así, el trabajo de campo es una de las principales actividades para llevar a cabo este tipo de estudios, en los cuales se requiere realizar muestreos y recolección de datos como garantes de calidad en la investigación. Muchas son las actividades previas que se deben realizar para un trabajo de campo resulte exitoso, desde la planificación hasta la llegada al sitio escogido para trabajar.

En mi caso, he concentrado parte de mis investigaciones al estudio de insectos sociales (p.ej. hormigas y abejas) y de sus microorganismos asociados (p. ej. hongos y bacterias). Pero, para poder recolectar muestras, hay todo un proceso y no es sencillo. Desde gestionar los permisos de colecta con el Ministerio de Ambiente de Panamá, con el apoyo de las universidades o institutos de investigación donde he trabajado, hasta coordinar transporte, hospedaje y alimentación. Nada se puede dejar al azar. Cualquier detalle mal planeado puede hacer que una gira termine en completo desastre.

Como bióloga, el trabajo de campo y la investigación me han permitido visitar lugares con montañas impresionantes, flora y fauna exuberante y con hermosas cascadas en nuestro pequeño y hermoso país. Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que muchas veces hay que lidiar con el calor abrasador, lluvias intensas, terrenos inestables o pedregosos, además de las picaduras de insectos y la exposición a serpientes venenosas. Finalmente, superados todos los obstáculos, se debe continuar en el laboratorio con el manejo de las muestras, la identificación de los especímenes y la ejecución de algún tipo de experimento.

A quienes están estudiando biología, biociencias o biotecnología, les envío un mensaje afable: el trabajo de campo es una experiencia única que les permitirá degustar la ciencia. Sí, tiene su parte difícil, pero esta viene con dosis de aventuras y aprendizaje. Mi consejo es que siempre sigan las recomendaciones de sus mentores, usen el equipo de protección adecuado, mantengan una buena organización y documenten todas sus observaciones. Asimismo, como reglas básicas, respeten los lugares que visiten, no tiren basura y sean siempre agradecidos con los lugareños por su hospitalidad. Dar las gracias no cuesta nada y vale mucho.

¡Sigan explorando e investigando, Panamá y el mundo están llenos de maravillas esperando a ser descubiertas, y la ciencia necesita esas historias que solo ustedes podrán contar!