Elecciones en la casa de Octavio Méndez Pereira

El próximo 1 de julio, los universitarios ejerceremos el derecho al voto para escoger a las autoridades que dirigirán el destino de la Universidad de Panamá durante los próximos cinco años. Estas elecciones deben constituirse en un ejemplo para la sociedad panameña. Quienes formamos parte de la casa de Octavio Méndez Pereira estamos llamados a demostrar que la democracia universitaria puede ejercerse con madurez, responsabilidad y compromiso institucional.

Este proceso debe estar guiado por tres principios fundamentales: una contienda de altura, en la que no tengan cabida el descrédito, la descalificación ni el clientelismo; un análisis objetivo de los perfiles de los candidatos; y una evaluación rigurosa de los planes de trabajo propuestos.

La valoración de los candidatos debe centrarse en diversos aspectos. En primer lugar, el componente académico, que comprende la formación alcanzada, el prestigio de las instituciones donde se obtuvieron los títulos, la producción académica y la trayectoria docente y de investigación dentro de nuestra universidad. Asimismo, la personalidad constituye un elemento esencial del perfil. La capacidad de escuchar, analizar diferentes perspectivas y construir consensos para la toma de decisiones participativas y efectivas deben ser cualidades indispensables de quien aspire a dirigir una institución tan compleja como la Universidad de Panamá.

La trayectoria de los candidatos también debe examinarse desde una perspectiva ética. Es necesario valorar si su conducta profesional y personal ha estado alineada con los principios y valores que deben orientar el quehacer universitario. De igual manera, la experiencia acumulada, la capacidad de gestión y la habilidad para generar oportunidades, establecer alianzas estratégicas y fortalecer las relaciones de la institución con los distintos sectores de la sociedad constituyen atributos de gran relevancia para el ejercicio del liderazgo universitario.

Por su parte, el plan de trabajo debe analizarse con detenimiento y objetividad, teniendo en cuenta que su viabilidad y éxito depende en gran medida de la correspondencia entre las propuestas planteadas y las cualidades, experiencia y capacidad de gestión del candidato. Las elecciones en la Universidad de Panamá deben distinguirse por un voto consciente e informado; un voto libre de revanchismos, intereses particulares, injerencias partidistas y presiones externas. En estas elecciones estamos llamados a actuar con sentido de pertenencia, responsabilidad y visión de futuro, porque lo que está en juego no es únicamente la elección de las autoridades, sino el futuro de la institución.