En 2024 se le sacó más de $909 millones al programa de construcción de Escuelas

El presidente Raúl Mulino, antes de tomar posesión del cargo, reconoció la falta de dinero y la crisis que debía enfrentar: “estamos en rojo... no hay plata. [...]. Una de las primeras acciones fue adoptar medidas administrativas y fiscales para reestructurar el presupuesto del 2024, lo cual es constitucional. Mediante la Resolución de Gabinete No. 66 del 30 de julio de 2024, se aprobó redireccionar $1.387 millones.

Así, el gobierno le sacó $909 millones al Programa de Construcción y Rehabilitación de Escuelas y otros $53 millones a programas de inversión del Meduca, para un total de $962 millones sacados al Meduca. Según el informe preparado por la Dirección de Presupuesto de la Nación, y que fue entregado el 11 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante nota MEF-2024-68352.

El 69 % de la contención del gasto de 2024, fue amortiguado con los fondos destinados para construir escuelas y proyectos de inversión que debían mejorar la calidad de la educación en Panamá. Los niños y jóvenes terminaron pagando la crisis económica y los males dejados por los gobiernos anteriores.

El Meduca ejecutó solo el 8,5 % del presupuesto para construcción de escuelas

En 2024, se asignaron $1.206 millones al Programa de Construcción y Rehabilitación de Escuelas. Desde enero al 11 de diciembre, el Meduca ejecutó alrededor de $102 millones, lo que representa un 8,5 % del presupuesto asignado para el 2024, y que estaba dispuesto en la Ley 418 de 29 de diciembre de 2023.

Desde enero al 30 de junio de 2024, el Meduca reportó una ejecución acumulada de $78.6 millones, de los $749.5 millones que habían sido entregados al Programa de construcción de Escuelas, lo que representó una ejecución del 10,5 % del total asignado, y que pareciera reflejar que los presupuestos asignados sobrepasan las capacidades del Viceministerio de Infraestructura del Meduca.

Los fondos entregados al Meduca en años anteriores fueron inferiores a 2024. En 2023 se ejecutó un 75,6 % de los $79.9 millones asignados, comparado al 87 % que se ejecutó en 2022, de los $71.6 millones que tenían.

¿No hay dinero para construir escuelas?

Con todo lo que se le sacó al Programa de Construcción de Escuelas y lo ejecutado, el Ministerio de Economía y Finanzas reportó un saldo de $362.8 millones sin ejecutar al 11 de diciembre de 2024. Los fondos sobrantes volvieron al Tesoro Nacional.

Con las escuelas en estados críticos, muchos proyectos inconclusos o abandonados, el Meduca tenía un saldo aún sin ejecutar. Entre los problemas van desde falta de agua, baños deteriorados, pisos y techos rotos, aulas que se inundan con las lluvias, falta de aire acondicionado e instalaciones poco adecuadas que impactan en la calidad de la educación de miles de niños y niñas en Panamá, y son de conocimiento pleno del Ministerio de Educación.

En la Ley 454 del 14 de noviembre de 2024, que dicta el presupuesto para el 2025, se asignó de $1.341 millones para la construcción y rehabilitación de escuelas, $134 millones adicionales al presupuesto pasado, por lo que el Meduca tiene fondos para retomar los proyectos inconclusos de construcción y también para rehabilitación de escuelas. No hay excusas para decirle a los padres y madres de familia, o a los maestros, que no hay fondos.

Se necesita fiscalización ciudadana

El aumento de los fondos al Programa de Construcción y Rehabilitación de Escuelas del Meduca, no se traduce necesariamente en mejores adecuados para los estudiantes. Si no hay rigurosidad en la ejecución de los contratos, miles de niños seguirán siendo los principales afectados, al igual que los maestros que deben acudir a dar clases, sorteando que no les caiga una losa encima.

La veeduría ciudadana, las organizaciones sin fines de lucro y los diputados, tienen un rol importante en la fiscalización de los $1.341 millones asignados para la construcción de escuelas en el 2025. Tanto los padres y maestros, deben sumar esfuerzos coordinados para apoyar al Estado y al Meduca, vigilando sus escuelas, siendo las voces de los que parecen no tener voz: los niños. Y denunciando en los organismos competentes cualquier irregularidad.

Los niños tienen derecho a tener aulas equipadas, que sus escuelas sean funcionales, con acceso al agua y comedores de calidad. Hay recursos y también talento humano. Esperando que, en este año, el Meduca pueda realizar lo mejor para que el sistema educativo progrese y los niños sean los principales beneficiados. Aplicando a los niños la frase del presidente José Remón Cantera, creo que los niños no quieren ni millones ni limosnas, sino justicia en su sistema educativo.