Entre la alegría y la guerra: un mundo difícil

A la hora de entregar este artículo, jueves 8 de agosto en la tarde, la boxeadora panameña Atheyna Bylon, ganaba su pase para disputar la medalla de oro en su categoría de 75kg., en las Olimpiadas Paris, 2024. Un acontecimiento singular que provocó de inmediato un sentimiento de alegría y unidad nacional compartido, muy por encima de las diferencias que nos pueden separar sobre asuntos puntuales. Esperamos que con su tenacidad y determinación, Atheyna haya alcanzado el máximo honor del olimpismo en representación de Panamá.

Los juegos olímpicos Paris, 2024 culminaron en el día de ayer, 11 de agosto. Participaron 10,500 atletas de 205 países en 329 eventos y 32 deportes. Se entregaron 5,084 medallas. Nuestra Atheyna Bylon le ganó el jueves a la camerunesa Cindy Djankeu Ngamba, quien representa al Equipo Olímpico de Refugiados, un equipo de 37 atletas de 11 países.

Ver lo maravilloso de la puesta en escena de un evento de esta magnitud, la participación de atletas y sus equipos de apoyo, el público, las banderas, la camaradería en la competencia, el esfuerzo, el triunfo y el reconocimiento de que uno ha ganado por encima del otro, produce sensaciones de que el mundo puede ser un mejor lugar para todos.

Ver lo que algunos países y sociedades invierten en su deporte y sus deportistas, hace soñar con que nuestros países subdesarrollados, sin las terribles conductas de corrupción, pudiéramos invertir en los que tienen el sueño de participar en justas deportivas regionales o mundiales en representación de todos.

Hace unos años reflexioné sobre las competencias de salto con garrocha, un evento que se realiza en el marco de las justas de atletismo. Decía que: “Este tipo de competencias son de las originales en los juegos y por algún motivo me envuelve en el verdadero sentimiento de los juegos, mucho más que el voleibol de playa, por ejemplo. El término que encontré en el diccionario es “salto con pértiga” cuya definición señala que: “El salto con pértiga o salto con garrocha es una prueba del actual atletismo que tiene por objetivo superar una barra transversal situada a gran altura con la ayuda de una pértiga flexible.” (Pértiga: Vara larga y flexible). Lo que me hizo reflexionar es que el país en donde un atleta se decide por especializarse en esta disciplina, lo más seguro es que le ofrece las condiciones apropiadas para poder alcanzar su mejor desempeño”. Aquí en Panamá no vemos posibilidades de que se desarrollen atletas en esta u otras disciplinas un tanto complejas. Invertir constantemente en un atleta y su equipo de trabajo para llevarlo a marcar en lo más alto de las competencias mundiales.

En países como el nuestro, es más fácil para atletas como Irving Saladino, medalla de oro, en salto largo en las olimpiadas de 2008 o, Alonso Edwards, quien clasificó para los 200 metros en Paris 2024, pero se retiró por no sentirse preparado para competir y ahora Atheyna Bylon en boxeo femenino, en donde ponerse las zapatillas para comenzar a saltar o correr o los guantes para comenzar a desarrollarse y alcanzar el nivel de competencia necesario, repito, es más sencillo.

Pero a pesar de la alegría compartida a nivel mundial, existen dolores que hoy continúan. Ese mismo día jueves, los medios internacionales de información, además de seguir los detalles de los juegos olímpicos, mantenían la atención sobre los conflictos de guerra que amenazan la paz mundial.

Los reporteros del Washington Post, Isabella Khurshudyan, Alex Horton, John Hudson y Samuel Okford informaban desde Kiev, Ucrania que: “Las tropas ucranianas se enfrentaron el jueves a las fuerzas rusas por tercer día en la región rusa de Kursk, ocupando aldeas y parte de una ciudad, en lo que se ha convertido en la mayor incursión de Ucrania en Rusia desde la invasión rusa en 2022. Funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, han confirmado el ataque ucraniano transfronterizo, que sorprendió a Moscú y pareció implicar el uso de vehículos de combate de infantería donados por occidente”.

También informaron que: “... el asalto de esta semana parece involucrar a unos 1.000 soldados de brigadas de asalto de élite con vehículos blindados y tanques estadounidenses y alemanes que cruzaron la frontera el martes desde Sumy, según funcionarios rusos y blogueros militares a favor de la guerra”. (La traducción es de este servidor).

Acá en las Américas, la situación de Venezuela, los migrantes y los retos de la inestabilidad políticas y social, nos devuelven a una realidad con la que debemos vivir mientras llegan las próximas competencias deportivas.