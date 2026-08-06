Entrenamiento militar para qué

El autoritarismo y la represión se han constituido en la forma de gobernar, tanto a nivel de las autoridades nacionales como de algunas locales. El incumplimiento de las leyes, la violación de derechos y por ende la falta de justicia las autoridades la han normalizado. La violencia institucional está a la orden del día, ver caso del maltrato y violación de garantías al humilde campesino de río Indio por el hecho de defender su tierra, su identidad y la vida ante los desalojos que realiza la ACP para los embalses. A esto se suma también el caso de la violencia contra exfuncionarios del municipio capitalino que demandaban el pago de primas de antigüedad retenidas desde hace varios años, dejando como saldo varios detenidos y un exfuncionario hospitalizado en estado delicado dada la represión que realizaron los estamentos policiacos de la Alcaldía de Panamá.

Tanto la fuerza pública como la policía municipal están siendo entrenadas por fuerzas especiales de los Estados Unidos, que son fuerzas militares no de policía. Actúan en muchos casos por encima de la ley. Hay que recordar que formalmente el Título XII de la Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 305 que el Estado no tendrá ejército. Sin embargo, autoridades parecen estar fomentándolo.

Igualmente, a pesar de no haber ejército en el país, miembros de los estamentos de seguridad del Estado panameño participan en los entrenamientos que realizan militares estadounidenses en la selva panameña a través del desarrollo de “Panamax 2026” que reúne a 18 países bajo la tutela del Comando Sur. Panamá, además, se integra a los proyectos militares del gobierno norteamericano integrándose al proyecto ahora llamado proyecto “fuerza de tareas conjuntas hemisferio occidental” (que sustituye a “fuerza de tarea conjunto lanza del sur”) brazo operativo del comando sur cuyo objetivo es “enfrentar las amenazas contra el territorio de los Estados Unidos” como han anunciado. El comando sur cambia las reglas del juego en la región.

En el marco de esta estrategia guerrerista norteamericana a la que Mulino arrastra al país, en este contexto de represión hacia nuestro pueblo, frente a las demandas sociales desatendidas por el gobierno, en medio de este proceso de violación de derechos y negación de democracia, el Suntracs sigue en la lucha por la defensa de los derechos laborales y sindicales, de defensa de la patria y por la construcción de la sociedad con justicia y equidad, en pleno respeto de la naturaleza y la vida.

En nuestra identificación de que sin luchas no hay victorias, recordamos y rendimos homenaje a nuestros compañeros que han entregado la vida en defensa de las reivindicaciones del pueblo humilde y trabajador.

El 4 de agosto de 1995 en medio de la lucha contra las reformas al Código de Trabajo es asesinado con un disparo en la cabeza por parte de la policía nacional Rufino Frías, dirigente del Suntracs.

El 14 de agosto de 2007 fue asesinado a balazos el dirigente del Suntracs, Osvaldo Lorenzo, de 32 años, mientras él y un grupo de compañeros exigían que se reintegrará a un centenar de trabajadores despedidos injustificadamente. Lorenzo fue ultimado por un disparo de un trabajador contratado por la Empresa Odebrecht para reprimir las demandas de los trabajadores.

El 16 de agosto en isla Viveros, sobre el Archipiélago de San Miguel, otro representante sindical del Suntracs, Luigi Antonio Argüelles, de 23 años, fue asesinado por un disparo de un agente de la Policía Nacional. En este caso, un grupo de trabajadores del Sindicato se dirigía a la Empresa MAQTEC S.A., de propiedad de Gustavo de la Cruz, a presentar una resolución formal emitida por la Alcaldía de Balboa que ordenaba el cierre de la empresa por no cumplir con disposiciones municipales y a exigir los salarios adeudados por la empresa.

Este es el accionar histórico del Suntracs, que se ha visto obligado a luchar para hacer cumplir la ley, el Código de Trabajo y los derechos laborales y sindicales, así como las reivindicaciones sociales del pueblo humilde y trabajador.