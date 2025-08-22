Equilibrio diplomático en el mundo multipolar

Panamá enfrenta una serie de desafíos que amenazan su capacidad para mantener su tradicional política de neutralidad. El incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China podría generar presiones para que el país defina una postura más alineada con alguno de los bloques, lo cual pondría en riesgo su margen de maniobra diplomática.Por otro lado, las amenazas ambientales, especialmente las sequías que afectan los niveles de agua del Canal, representan riesgos estructurales con implicaciones geopolíticas. La gestión sostenible de los recursos hídricos se posiciona como una prioridad de seguridad nacional con repercusiones internacionales.En términos de seguridad estratégica, el Canal de Panamá continúa siendo considerado un activo vital para Estados Unidos. Sin embargo, la creciente presencia de capitales chinos en infraestructuras complementarias añade un componente de rivalidad que debe ser manejado con cautela.En este contexto, la vigencia y respeto de los Tratados Torrijos-Carter adquieren un valor esencial para preservar la estabilidad regional. Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como garante de la libre navegación y la seguridad marítima, fortaleciendo su legitimidad como actor neutral en el concierto internacional.