La siembra de banderas y el ajedrez internacional

“Es una nueva e imprevisible etapa del renovado movimiento nacionalista panameño” (José Alvarado Sánchez, Encargado de Negocios del Perú en Panamá, acerca de la siembra de banderas en mayo 1958, Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Caja 5-20-A,of.169,doc.169,1958).

Un mes después, el diplomático peruano empieza a informar acerca de las decididas acciones que adopta el gobierno de Ernesto de la Guardia Jr. para empoderar progresivamente a Panamá en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría. En junio de 1958 la cancillería inca recibe el informe de Alvarado sobre la producción panameña de azúcar. El istmo llega al máximo histórico de medio millón de quintales de azúcar producidos principalmente por el ‘Ingenio Ofelia’ de Roberto Chiari y el ‘Ingenio Santa Rosa’ de la firma Del Valle, ambos ubicados en la provincia de Coclé. En opinión del Encargado de Negocios, nuevos panoramas mercantiles se abren para las exportaciones panameñas (MRE, Caja 5-20-A,of.217,doc.217,1958). Poco después, el ministro de agricultura, comercio e industria de Panamá, Alberto Boyd, lanza el plan de fomento oficial del turismo. El gobierno quiere encontrar inversionistas para hacer un hotel lujoso en la isla Taboga y se sostienen reuniones de divulgación con varios embajadores y cónsules extranjeros, entre ellos Alvarado quien informa inmediatamente a Lima (MRE, Caja 5-20-A,of.223,doc.223,1958).

Torre Tagle -nombre con el que se conoce también a la cancillería peruana por estar ubicada en el palacio del mismo nombre- actúa con celeridad y decide promover a Francisco Mariátegui Parodi -entonces cónsul general en Nueva York- nombrándolo embajador en Panamá con la expresa misión de impulsar y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales (Resolución Suprema 440 del 23 de junio de 1958; MRE, Caja 5-20-A,of.232,doc.232,1958). En julio, Alvarado informa que el Instituto de Fomento Económico (IFE), la asociación nacional de ganaderos y el ministerio de agricultura, comercio e industria presentaron un proyecto de ley creando el ‘Instituto de Ganadería’. Añade que el documento fue aprobado por el Consejo de Gabinete y que el nuevo instituto contaría con un director ejecutivo y una Junta Directiva que lo designa mientras que el ministerio de agricultura conservaría la presidencia. Respecto al financiamiento se señala que será de un balboa por cada res macho beneficiado en camal y de 50 centavos de balboa por cada res hembra sacrificada (MRE, Caja 5-20-A,of.243,doc.243,1958). Al evaluar los hechos, Alvarado opina que el país se viene preparando para mejorar las condiciones del mercado local y dar mayor valor agregado a sus exportaciones.

Frente a estas medidas y al creciente sentimiento nacionalista panameño, los Estados Unidos designaron al Mayor General Charles Dasher como nuevo comandante del ejército estadounidense en el Caribe en reemplazo del Mayor General Thomas Harrold quien pasó al Pentágono. De otro lado, el Brigadier General Milton Ogden entregó el mando en Fort Clayton de Panamá (MRE, Caja 5-20-A,of.234,doc.234,1958) mientras que el coronel Ginés Pérez, director de la escuela del ejército de los Estados Unidos para el Caribe (USAR CARIB), pasó al retiro y viajó a Washington DC (MRE, Caja 5-20-A,of.220,doc.220,1958). Dasher visitó al presidente Ernesto de la Guardia Jr. acompañado por el embajador estadounidense Julian Harrington quienes, según Alvarado, reiteran las estrechas relaciones que se sostienen con el istmo.

Estos cambios solo fueron el preludio de una visita de mayor importancia, la de Milton Eisenhower, hermano del presidente ‘Ike’ Eisenhower, a Panamá del 12 al 16 de julio de 1958. Milton era presidente de la ‘John Hopkins University’ y viajó acompañado por el Subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Roy Rubottom Jr.; el Subsecretario del Tesoro, Tom Coughran; el presidente del Banco de Exportación e Importación de Washington DC, Samuel Waugh; el gerente del Fondo de Préstamos para el Fomento, Dempster McIntosh; el ayudante militar del presidente Eisenhower, coronel Robert Schulz; el teniente coronel Vernon Walters; el galeno Palmer Futcher de la escuela de medicina de la ‘John Hopkins University’; y Bayard King, responsable de la carpeta ‘Panamá y Centroamérica’ del Departamento de Estado. A esta delegación se sumó, el día 12 en el vuelo que arribó a continuación del avión principal, Ruth Eisenhower -hija de Milton, sobrina de ‘Ike’- y el embajador de Panamá en Estados Unidos, Ricardo Arias Espinoza. Durante su estancia en Panamá se entrevistaron con el presidente Ernesto de la Guardia Jr., con miembros del gabinete y periodistas, entre ellos, los de la “Estrella de Panamá” (MRE, Caja 5-20-A,of.235,doc.235,1958).

La visita de Milton se llevó a cabo aún a riesgo de que “ya existe una considerable irritación popular contra Estados Unidos [por el Canal], por la demora estadounidense en la plena implementación del Tratado Remon-Eisenhower de 1955, y por el deterioro general de la situación económica. Además, recientemente se han producido graves disturbios entre los estudiantes [la siembra de banderas], normalmente volátiles” (Allan Dulles, director de inteligencia del Departamento de Estado, 27 de mayo de 1958). Ante este panorama, Alvarado recomendó a Lima -sin afectar el destino principal de las exportaciones peruanas- estrechar lazos con Panamá.