Estados Unidos vuelve a concentrarse en el hemisferio occidental: ¡exigimos respeto!

Como decía el Gral. Omar Torrijos: 'Ni con la izquierda ni con la derecha con Panamá'. Los enemigos de los EE.UU. no son necesariamente nuestros enemigos. Ese es el concepto desarrollado por el presidente José Raúl Mulino. (Doctrina Mulino) Pero con un vacío ideológico desde la visión de gobiernos de derecha en Argentina, Ecuador, Perú, Chile próximamente donde hay partidos y sociedades ideológicamente formadas. Frente a gobiernos de izquierda Brasil, Colombia, México, Honduras, y totalitarios Venezuela, Nicaragua, Cuba. China por años ha penetrado al hemisferio occidental con su proyecto estratégico de quitárselo a los EE.UU. No con un concepto militar, pero sí con un concepto de potencia para asegurar la comida a su pueblo, tal es el caso de su flota pesquera, pescando en aguas cercanas al continente. Y, asegurarse los recursos minerales para su industria militar y comercial, y consolidarse como potencia comercial controlando el canal de Panamá, espacio vital para ambas potencias. Los chinos están a la ofensiva en el hemisferio occidental por mantenerse en los países que cooptaron aplicando 'métodos no muy kosher'. Ahora el gobierno de EE. UU. actual salió al paso a enfrentarlos. Hay que decirlo muy claro: Panamá no es su campo de batalla. Búsquense a otros. Así de sencillo. ¡Esa es su guerra!, no la de Panamá. En América hay una guerra en desarrollo para el control del hemisferio occidental, que por errores estratégicos de los EE. UU., por décadas abandonaron al hemisferio occidental y su esfuerzo estratégico se concentró en las guerras contra el terrorismo mundial Irán, Irak, Medio oriente, la OTAN. No nos metan en su pelea refiriéndose a EE. UU. y China. Panamá sí mantiene algunas amenazas y enemigos en común con los EE. UU.: el uso del narco terrorismo como arma, un tipo de 'guerra hibrida' a los gobiernos democráticos, penetrándose en nuestra sociedad.