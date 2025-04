Estados Unidos y su nueva reforma tributaria

Vivimos tiempos interesantes. Estados Unidos está redefiniendo su política comercial, su política exterior y una reforma sustancial del tamaño del Estado dentro de un marco de ideología de extrema conservadora. Si le va a funcionar sin una marcada división de la sociedad americana es algo que no podemos predecir. El déficit fiscal de Estados Unidos hoy (2025) alcanzará a más de 1.000 billones de dólares. El mandato otorgado a Elon Musk a través de su oficina denominada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) tiene como propósito reducir el tamaño del Estado y desprenderse de las actividades consideradas innecesarias. Entre ellos, el Departamento de Educación, la oficina de Ayuda Exterior (USAID), La Voz de las Américas y vendrán otras más. Estas medidas tienen como propósito reducir el déficit fiscal. Las medidas podrán ser impopulares, pero, a ciencia cierta, el statu quo hoy es insostenible. Igualmente, su política migratoria está dirigida a detener esa enorme ola inmigratoria inclusive patrocinada y genuflexa frente a una situación insostenible para cualquier Estado. Entras legal, pero no ilegal, para luego mediante trámites burocráticos considerar la posibilidad de darte legalidad. Es más, su política migratoria ha cambiado. Ahora se ha ajustado para recibir más ingresos por residencia estadounidense. Por cinco millones de dólares tienes tu green card. Mil personas que apliquen son 5.000 millones de dólares. Una cifra no despreciable. Unos años después con derecho a la ciudadanía americana.

Estoy seguro de que muchos oligarcas en el mundo estarían dispuestos a pagar dicha cifra para tener la protección diplomática de Estados Unidos de América.

En materia de reforma fiscal, la manera como Trump y sus aliados ven como una forma rápida de adquirir mayores ingresos fiscales y reducir el déficit es mediante el aumento de las tarifas a las importaciones. Política muy distinta a la seguida por la Unión Europea, donde el aumento del impuesto sobre la renta a los contribuyentes y el impuesto de transferencia de bienes muebles han sido los mecanismos utilizados.

Trump y sus aliados, la mayoría hombres con fortuna y exitosos en los negocios, no ven al impuesto sobre la renta como el mecanismo propio para reducir el déficit fiscal. Para ellos mayor gravamen de la renta desincentiva la innovación y el espíritu empresarial muy arraigado en la población americana. Esta visión en adición al nacionalismo y orgullo de ser estadounidense como “pueblo singular” en la comunidad de naciones motivan a buscar otras opciones. Si Estados Unidos le compra más al mundo de lo que exporta, entonces trasladarle el costo de balancear el déficit mediante un aumento en las tarifas aduaneras es el mecanismo ideal para obtener tributos y por esa vía disminuir el déficit fiscal. Estados Unidos en estos momentos no está pensando en el resto del mundo, sino en sí mismo. Debemos entender este giro sustancial. Ahora bien, cómo convencer a la población norteamericana de esta sacudida. Pues, dentro de los planes del presidente Trump está el reducir el impuesto sobre la renta (ingresos menos de $150.000 anuales no pagan), las propinas en hoteles, restaurantes etc., no son gravables, eliminación del impuesto a la herencia. Todas estas medidas pueden generar obstáculos y con la finalidad de evitarlo le resulta conveniente al presidente tener tanto en el gobierno como en el sistema judicial aliados incondicionales. Es así como el control del Departamento de Justicia se da como un hecho. Igual con el control sobre Homeland Security, Departamento de Justicia, FBI, CIA, entre otros. Antes de hacerse de un juicio de valor es importante entender cómo piensa el gobierno de Trump. Hay que trabajar sobre las realidades fácticas y le corresponde al resto del mundo ajustarse.