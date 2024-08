Estoy nervioso, muy nervioso

Panamá ha identificado los tres principales segmentos turísticos con mayor retorno para el país, en orden de importancia: 1. Convenciones, 2. Cruceros, 3. Aventuras. La definición de turismo abarca muchos segmentos adicionales tales como gastronómico, playa, religioso, agro, compras, eventos, etc.; pero, esos tres son los que Panamá ha identificado como los segmentos donde puede alcanzar un mayor retorno y posicionamiento.

Convenciones y cruceros impactan principalmente a las provincias de Panamá y Colón; mientras que aventuras al país entero, y especialmente donde el país más lo necesita, fuera de áreas metropolitanas.

El país ha desarrollado una estrategia turística para destacarse en los nichos antes mencionados y aquí solo abordaré el último por ser tal vez el más incomprendido; pero, el que mayor impacto tiene, donde más urge integrar a la población al desarrollo del turismo.

Adventure Travel Trade Association, ATTA, es la autoridad más reconocida a nivel mundial en aventuras e identifica al turismo de aventura como la combinación de tres factores: 1) actividad física, 2) contacto con la naturaleza y el medio ambiente y 3) una experiencia de inmersión cultural.

Aventuras antes se asociaba con actividades como el surf, buceo, rafting, kayaking, senderismo, etc. Ahora se amplió para incluir naturaleza como es la observación de aves, cetáceos, tortugas, y también cultura como es conocer la historia, cultura, y costumbres de los grupos locales en actividades como visitas y convivivencia con indígenas, interioranos, y otros grupos étnicos.

ATTA es una organización que cuenta con asociados que de una u otra forma son los principales actores a nivel mundial de la industria; principalmente suplidores, compradores, y medios especializados del segmento de turismo de aventuras.

ATTA tiene estructurado tres tipos de eventos con los cuales explora, madura, y ofrece al mundo nuevos destinos. Todos tienen un esquema similar, pero varían considerablemente en su tamaño. Cada evento cuenta con viajes de familiarización para compradores y medios, jornadas educativas donde se comparten experiencias, tendencias, actividades, y finalizan con una jornada de negocios entre compradores y vendedores.

En el 2018 celebramos en Panamá un Adventure Travel Week, que es el evento de ATTA de menor tamaño y con el que exploran el potencial de un país relativamente desconocido entre su membresía. Usualmente ATTA realiza varios de estos eventos anualmente en diferentes destinos. El de Panamá fue un rotundo éxito.

En el 2022 celebramos en Panamá un Adventure Travel Next que es un evento mucho mayor en participación y también fue un rotundo éxito a pesar de que todavía estábamos saliendo de la epidemia del covid. Según ATTA los participantes del evento valoraron esta experiencia en Panamá como el mejor Adventure Travel Next celebrado en los últimos cinco años. ATTA realiza solo dos Adventure Travel Next al año usualmente en diferentes continentes.

En casi dos meses, octubre 2024, tenemos agendado en Panamá un Adventure Travel Summit, que es el mayor evento anual de ATTA. En este evento se estima que participarán unos 800 operadores turísticos, representantes de destinos, escritores de viajes de aventuras y líderes de opinión de todo el mundo se reúnen como una comunidad con ideas afine, para explorar tendencias de viajes, celebrar hitos y desarrollar nuevas conexiones. https://events.adventuretravel.biz/summit/panama-2024

Y entonces, ¿por qué comenté estar nervioso?, porque tenemos nuevo gobierno, nuevas autoridades. El prestigio y posicionamiento que Panamá ha construido con el esfuerzo invertido en la última década para lograr este hito histórico: la celebración del evento de turismo de aventuras más importante del mundo, depende de que las nuevas autoridades desembolsen los pagos comprometidos para este evento que desde octubre del año pasado ya están atrasados ... y el evento empieza en dos meses.