Francia y Panamá: socios para construir el futuro

¿Qué tienen en común los grandes proyectos que definirán el futuro de Panamá y la próxima etapa de la relación entre Panamá y Francia? La respuesta está en las nuevas oportunidades de cooperación que busca impulsar esta visita.

Panamá atraviesa un momento decisivo. El país mira hacia el futuro y se prepara para afrontar grandes desafíos. Francia quiere acompañar esta transformación.

Estamos iniciando una nueva etapa en la relación bilateral. Quiero felicitar a Panamá para la adopción de su Ley de Substancia Económica. Francia apoya el proceso de salida de Panamá de la lista fiscal de la Unión Europea el próximo mes de octubre. Con normas basadas en los mejores estándares internacionales, tenemos confianza de que Panamá pueda avanzar hacia una futura adhesión a la OCDE.

Panamá cuenta con atractivos extraordinarios; una posición geográfica excepcional, el Canal, una economía abierta, una plataforma logística de primer nivel y una conectividad regional muy importante. Por eso, más de sesenta empresas francesas han apostado, algunas desde hace décadas, por Panamá para establecerse, generando cerca de 3800 empleos directos e indirectos – y un stock de inversiones que se eleva a 342 millones de euros hoy en día.

Su presencia es especialmente notable en sectores estratégicos como los servicios públicos, las infraestructuras y los servicios, y varias de ellas han elegido Panamá como sede regional. Nuestro comercio también lo refleja: con un volumen de intercambios que alcanzó los 515 millones de euros en 2025. Por lo tanto, Panamá es un socio de primer orden para Francia en Centroamérica, y mi visita viene a subrayar una vez más la importancia de esta relación, tras la visita del presidente Mulino a Francia en octubre de 2024.

Estoy convencido de que podemos ir aún más lejos: el potencial de nuestra cooperación económica sigue siendo enorme. ¡He venido acompañado de una importante delegación de empresas francesas – una veintena de directores me acompañan hoy! - para entender mejor las prioridades de Panamá, dialogar directamente con las autoridades panameñas y explorar las oportunidades que ofrecen los grandes proyectos del país. Porque Francia no viene simplemente a observar las transformaciones de Panamá. Queremos ser socios de su desarrollo.

Una historia común, una ambición compartida

Las relaciones entre Francia y Panamá cuentan con una historia singular y profunda. Históricamente, nuestras empresas han contribuido de manera concreta al desarrollo de grandes infraestructuras del país. Hace 150 años, con el lanzamiento de la construcción del Canal, Francia ha iniciado sus primeras inversiones en Panamá.

Hoy, orgulloso de su neutralidad permanente, el Canal de Panamá sigue siendo una infraestructura esencial para el comercio mundial. Por eso, los proyectos relacionados con su futuro despiertan naturalmente el interés de las empresas francesas.

La gestión de los recursos hídricos, en particular en un contexto de cambio climático y de creciente presión sobre la disponibilidad de agua, representa uno de los grandes desafíos de las próximas décadas. Francia dispone de empresas, centros de investigación y tecnologías capaces de aportar soluciones innovadoras para mejorar la previsión hidro climática y la seguridad hídrica al servicio de los panameños y del bien común.

Inversiones francesas en todos los ámbitos económicos

Las empresas francesas han contribuido, entre otros proyectos, al desarrollo del Metro de Panamá, al diseño de las nuevas esclusas post-panamax, al tercer puente sobre el Canal y a la construcción y explotación de importantes infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.

Empresas y grupos con presencia en el país continúan desarrollando nuevas marcas y franquicias. Es el caso de Dorben Group, que ha contribuido a la expansión de numerosas enseñas internacionales, entre ellas Decathlon. Asimismo, Cupsa participa en la implementación y desarrollo de marcas francesas de prestigio como Chanel.

Son ejemplos concretos de una relación económica que no se limita a los grandes contratos, sino que también genera empleo, actividad comercial y nuevas oportunidades en sectores muy diversos. Estas empresas son presentes en la vida cotidiana de los panameños y participan en la difusión del buen vivir a la francesa, el “art de vivre”.

Pasar de una presencia consolidada a una nueva etapa

Las empresas francesas siguen apostando por Panamá aumentado su inversión económica en el país cada día. Air France anunció la apertura de la línea Panamá-Pointe-à-Pitre, en Guadalupe. Esta nueva conexión directa con las Antillas Francesas abrirá nuevas posibilidades de movilidad entre Panamá, Francia y el Caribe. Facilitará los intercambios económicos y turísticos y acercará aún más a nuestros pueblos. ¡A solamente 3 horas de vuelo, Panamá nunca habrá estado tan cerca de Francia!

También Panamá acaba de volver a ocupar un lugar privilegiado en la televisión francesa con el rodaje de Koh-Lanta, la emisora de survivor francés. La nueva temporada fue grabada en el archipiélago de Las Perlas en Panamá. Los primeros episodios fueron seguidos por cerca de 4.5 millones de espectadores en Francia. Esta extraordinaria visibilidad representa una formidable oportunidad para dar a conocer la riqueza natural y la imagen de Panamá ante el público francés. ¡Así que panameños, prepárense para la llegada masiva de turistas franceses el próximo año!

Panamá y Francia comparten una misma visión de paz y de cooperación, basada en el respeto de la soberanía, el derecho internacional y el Estado de derecho. Creemos en asociaciones basadas en la confianza y la franquicia, la innovación, la transferencia de conocimientos, la sostenibilidad y el beneficio mutuo.