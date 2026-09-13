Las advertencias sobre la IA

Todos los medios internacionales informaron la semana pasada sobre las declaraciones de Jacob Coxon, investigador de Anthropic que trabajó anteriormente en OpenAI. El New York Times (NYT), informó que Coxen: declaró el martes pasado que: “...había renunciado a Anthropic porque «ninguna de las dos empresas está actuando de manera responsable». Los dos laboratorios líderes en IA se apresuran a desarrollar «sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales» sin implementar las salvaguardias adecuadas, afirmó en una publicación en redes sociales”.

El NYT continúo señalando que : “La advertencia del Sr. Coxon se hizo eco de las preocupaciones expresadas por otros expertos en IA en los últimos meses. Algunos líderes del sector llevan tiempo sosteniendo que esta tecnología podría desencadenar escenarios catastróficos si no se controla adecuadamente (...) más de 1.300 empleados de destacadas empresas de IA —entre ellas Anthropic, OpenAI, Meta y DeepMind (de Google)— firmaron una carta abierta instando al gobierno de Estados Unidos a establecer normas para frenar el desarrollo de la IA”. El diarioThe Guardian tituló la noticia así: “La IA podría acabar con todos los seres humanos en la próxima década, advierten los expertos; pero ¿hasta qué punto debemos tomarlos en serio?”.

En mayo de 2023, en este espacio, publiqué algunos de los siguientes párrafos. Las presento nuevamente porque debido a lo ocurrido y las advertencias de los científicos de la tecnología de IA, mis señalamientos se hicieron y mantienen un enfoque en la realidad de nuestra situación como país en vías de desarrollo, con todos los problemas que no encontramos la manera de atender, mucho menos con amenazas como estas.

Aquí debiéramos estar más que preocupados; no exagero, debiéramos pensar que podemos desaparecer como sociedad. Dice el escritor Yuvel Noah Harari que “Lo que pensamos cuando pensamos en el futuro es lo que pensamos cuando pensamos en nosotros mismos. Creamos el futuro con lo que hacemos hoy”. Entonces pregunto: ¿cómo o qué hacemos para enfrentar las diversas amenazas que supuestamente propone los mecanismos de Inteligencia Artificial (IA) frente a la presente cultura de corrupción?

Para enfrentar los interesantes retos de la IA en todos los campos del saber y la producción, es importante hacerlo sobre los hombros de una sociedad, sino medianamente, completamente saludable. La nuestra transita por un periodo de decadencia, sin claras o evidentes correcciones a futuro, afectando los sectores productivos y los llamados a enfrentar los cambios para impulsar el desarrollo nacional.

Si creen que no estamos en un periodo de decadencia, observen detenidamente: el sentido de inseguridad se manifiesta no solo en la violencia como consecuencia del pandillerismo, la trata de personas, la migración, el narcotráfico, la politiquería malsana, etc., sino también en la falta de oportunidades para sectores importantes de la sociedad. Los efectos de estas amenazas han ido en aumento y se han constituido en un reflejo de nuestro tiempo, de la degeneración social sostenida en todos los niveles sociales. Los esfuerzos correctivos sufren obstáculos muy difíciles. Ante esa realidad: ¿Cómo nos preparamos para enfrentar la amenaza de las IA contra la integridad humana?

Las advertencias no son nuevas. Andrew Yan-Tak Ng, científico informático y empresario tecnológico estadounidense de origen británico que se centra en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, advierte que: “El impacto de la IA en la sociedad será profundo... Los sistemas de IA podrán hacer algunas cosas mejor, más rápido y barato que los humanos. Sin embargo, hay muchas tareas que los humanos pueden hacer que los sistemas de IA aún no pueden realizar, y nosotros debemos asegurarnos de que esas capacidades humanas únicas sean reconocidas y valoradas”.

Dice Timnit Gebru, científica informático nacido en Etiopía, defensora de la diversidad en tecnología y cofundadora de “Black in AI”, una comunidad de investigadores negros que trabajan en inteligencia artificial que: “Si no lo hacemos bien, la IA magnificará lo peor de la humanidad. Si se usa con prudencia, la IA podría hacernos mejores de lo que nunca hemos sido”.

Si la interrogante como lo planteó The Guardian es: ¿hasta qué punto debemos tomarlos en serio? A mi parecer la respuesta es que debemos tomarlos muy en serio. En una entrevista radial hace algunos años Yuval Harrari señaló que: “La IA podría conducir al fin de la historia dominada por los humanos” y subrayó que: “... si la IA se vuelve más inteligente que los humanos, podría potencialmente superarnos en todas las áreas de la vida, desde la economía hasta el ejército. Esto podría conducir a un mundo en el que tengan el control y los humanos estén subordinados”. Con las declaraciones y reafirmaciones de un numeroso grupo de científicos tecnológicos de la semana pasada, estamos advertidos.