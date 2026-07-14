Francia y Panamá: una diplomacia de resultados, al servicio de los ciudadanos

Cada 14 de julio, Francia celebra su Fiesta Nacional. Es una fecha que recuerda los valores que dieron origen a nuestra República: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es también una oportunidad para mirar hacia el futuro y reafirmar nuestro compromiso con la democracia, el diálogo, la cooperación y la paz. Francia seguirá siendo un socio fiable para Panamá: un país que apuesta por el diálogo, la cooperación y la innovación para responder, junto a Panamá, a los grandes retos del siglo XXI.

Nuestros dos países comparten una historia excepcional que comenzó mucho antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas modernas. Una historia que está profundamente ligada al Canal de Panamá, una ambición que transformó el comercio mundial y convirtió al Istmo en un punto estratégico para el mundo entero.

Nuestra relación mira también hacia el futuro. Se construye cada día a través de una cooperación dinámica y de una confianza mutua que continúa fortaleciéndose.

Nuestros gobiernos mantienen un intercambio constante sobre temas fundamentales para nuestras sociedades: la seguridad, la justicia, la economía, la innovación, el desarrollo sostenible y la educación.

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico constituye una prioridad compartida. Este fenómeno representa una amenaza para la estabilidad de nuestros Estados, la seguridad de nuestros ciudadanos y el futuro de nuestras democracias. Francia ha decidido reforzar aún más su cooperación con Panamá mediante nuevos acuerdos de cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de nuestras instituciones. Francia quiere agradecer a Panamá por su compromiso y sus acciones exitosas para luchar contra el flagelo de la droga, que impacta directamente a los franceses y europeos.

Nuestra cooperación también se extiende al ámbito económico. Francia felicita a Panamá por su determinación en la adopción de la ley de sustancia económica. Francia apoya a Panamá para la salida de la lista fiscal europea, como lo prometió el presidente Macron al presidente Mulino, y tiene confianza en una futura adhesión del país a la OCDE.

Cerca de sesenta empresas francesas desarrollan actualmente sus actividades en Panamá, contribuyendo a mejorar el cotidiano de los panameños. Estas empresas no solo aportan inversión e innovación; también generan empleo, transfieren conocimientos y acompañan el desarrollo del país con una visión de largo plazo. Agradecemos la confianza que el gobierno panameño ha puesto en empresas francesas, como Suez que está liderando la construcción de la planta de tratamiento y de la red de aguas residuales de la ciudad de David junto como está gestionando la exitosa planta de Juan Díaz en la ciudad de Panamá, Alstom, TSO, CIM, SOFRATESA y GTS que están presentes en la gestión de los equipos del Metro de la ciudad de Panamá o Veolia que gestiona el tratamiento de los residuos sólidos de Panamá Oeste y también asesora al IDAAN en su modernización. Muchas otras empresas están activas y/o quieren llevar su experiencia en los sectores de los puertos, de la seguridad, de las grandes obras civiles entre otras. Muchas otras están presentes como inversionistas en los mercados de consumo y del arte de vivir “a la francesa”.

Tenemos otra convicción común: el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente son hoy inseparables del progreso. Nuestros dos países son líderes en la protección del océano y nuestra colaboración de terreno, que se intensifica, favorece el bienestar de la población, al instar del proyecto de agricultura sostenible que desarrollamos en la comarca de Guna Yala, afectada por el cambio climático, o el apoyo a mejorar la previsión hidroclimática en la cuenca del Canal.

Compartimos una visión del mundo basada en el respeto del derecho internacional, el multilateralismo y la búsqueda de soluciones colectivas frente a las grandes crisis globales, como lo demostramos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En un contexto internacional marcado por conflictos, tensiones geopolíticas y desafíos climáticos, estos principios son más necesarios que nunca. Francia reafirma su pleno respaldo a la neutralidad permanente del Canal de Panamá, y a la libertad de navegación.

La relación entre Francia y Panamá se expresa también a través de la educación, la cultura y los intercambios humanos. Tenemos una joya aquí en Panamá en materia educativa que es el Liceo Francés Internacional de Panamá. Ofrece una educación plurilingüe en francés, español e inglés. No es necesario hablar francés para inscribirse, hasta séptimo grado. Los alumnos obtienen el Bachillerato Francés, un diploma reconocido internacionalmente, que abre las puertas a estudios superiores en Francia, a costo razonable, así como en toda Europa o América del norte. El Liceo es también un verdadero crisol cultural: más de 55 nacionalidades están representadas en las aulas.

Francia es un país de convicciones, de fiabilidad y de apertura, que no acepta el racismo. En cada partido del Mundial, el equipo de Francia confirma ser el orgullo de toda una Nación, en su talento y su diversidad. Al igual, el equipo de Panamá, que queremos en los próximos mundiales, es el orgullo de su Nación.