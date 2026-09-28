¿Fue Vasco Núñez el precursor del canal?

Hablar de Vasco Núñez de Balboa es traer a colación la historia de un hombre que abrió el camino geoestratégico del mundo que habitamos. Sin duda alguna, llegar hasta el mar del Sur se tradujo en una importancia extraordinaria que tomó el istmo de Panamá a raíz de aquel 25 de septiembre de 1513. A pesar de que esta fecha aún sigue en tela de duda por los historiadores, conmemoramos la hazaña del primer europeo que, hace quinientos trece años, avistó el entonces llamado Mar del Sur, hoy conocido como Océano Pacífico.

El extremeño que comenzó su viaje siendo un polizón y que, según algunas versiones históricas, fue delatado por su amigo fiel, Leoncico, el canino que acompañó a Balboa en muchos de sus enfrentamientos. Desde su llegada al Darién, las cosas no pintaron de la mejor manera, pero la experiencia previa con Rodrigo de Bastidas hizo que él, junto al resto de la tripulación, llegara a un territorio de mayor comodidad para empezar su travesía en tierra firme.

Cabe resaltar que Balboa y el resto de su equipo no fueron los primeros seres humanos en divisar y navegar por el anhelado océano. En las tierras panameñas, nuestros antecesores indígenas ya conocían esa masa gigante de agua mucho antes de la llegada de los europeos. Y, es por esto que el avance del castellano por estas tierras también estuvo marcado por abusos, enfrentamientos, saqueos y violencia contra las tribus ya asentadas en el territorio.

Historiadores han señalado que uno de los posibles lugares donde Balboa observó el Océano Pacífico por primera vez es conocido hoy como Cerro Pechito Parado, ubicado en el corregimiento de Cucunatí, provincia de Darién.

Un dato importante y quizás poco conocido se da cuatro días después del avistamiento del europeo, el 29 de septiembre de 1513. El extremeño tomó posesión del mar mediante un acta formal, en presencia de varias personas, entre ellas, Francisco Pizarro. Este acto, que podemos imaginar a través de las pinturas realizadas, nos muestra a Balboa en la cúspide de su carrera, con su mejor armadura, su espada y el estandarte de Castilla. El hombre nacido en Jerez de los Caballeros es recordado en nuestros días como el autor principal de este hecho histórico.

Ahora bien, la historia de Vasco Núñez de Balboa estuvo marcada por antecedentes y sucesos claves que hicieron posible aquel acontecimiento, pero, ¿cuál ha sido el mayor aporte del español al Istmo panameño? El hombre de Extremadura reveló a toda Europa el valor estratégico y comercial de Panamá, haciendo que las potencias europeas no vieran el suelo del Istmo solo como tierra firme, sino que adquirió relevancia geopolítica de gran importancia por su posición clave entre dos vastos océanos.

Esto nos demuestra cómo, con el paso de los siglos, Panamá se ha consolidado como un país significativo en el comercio mundial, colocándonos en la mirada de aquellos que anhelan la riqueza de nuestra historia, nuestra identidad y nuestras raíces. Ese puede ser, quizás, el mayor aporte histórico que nos dejó Vasco Núñez de Balboa. Con la propaganda de este hecho histórico ya desde aquella fecha, se pensó en la construcción de un canal que uniera ambos mares.