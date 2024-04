Gaby es compromiso de mejor país

Le hemos dado seguimiento a la campaña de José Gabriel Carrizo Jaén. Su esfuerzo y voluntad de trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, irradian respeto y apoyo de los votantes. Su compromiso con país y ciudadanos es evidente en cada planteamiento que hace en discursos desarrollados en cada provincia. Los beneficios comprometidos para los jubilados, con mejor salario, mejor atención de salud, reducir costos de medicinas, bajar costo de la comida, están planteados.

La propuesta de trabajar 10 horas diarias, 4 días a la semana, nos permite pasar calidad de tiempo con la familia, y hasta lograr un segundo trabajo de medio tiempo, es decir, más ingreso, mejor calidad de vida, además de 1,000 balboas de salario, también está planteado. Lo cierto es que el PRD durante sus administraciones siempre ha invertido en el bienestar de todos los ciudadanos, trabajando duro para que a las clases sociales, medias y más pobres, se les mejore su casa, alimentación, salud. En este quinquenio miles de familias han recibido Bono Solidario para ayudarlos a obtener su casa, las barriadas populares en el área de Chorrera están creciendo y multiplicándose como panales de abejas, el Miviot ha cumplido con sus obligaciones. El ministerio de la Salud tomó control de la pandemia y fuimos, porcentualmente, el primer país de Latinoamérica con más ciudadanos vacunados, y menos fallecimientos. Innegable que todo no ha sido perfecto, ha habido fallos graves en la ejecución y administración de la Asamblea Legislativa, por lo menos la percepción generalizada de los ciudadanos así lo indica. Pero esto es subsanable, nosotros mismos PRD, podemos hacer los correctivos.

La férrea voluntad de corregir entuertos de Gaby, Dios mediante y con el voto mayoritario de los panameños, una vez tome posesión como nuevo presidente electo el 1 de julio del 2024, José Gabriel Carrizo Jaén ya posesionado, con serenidad y por voluntad del soberano ciudadano, iniciará su gobierno democrático con medidas correctivas en beneficio no solo del erario público, sino que también para beneficio de todo el país.

No albergamos duda alguna que José Gabriel Gaby Carrizo, es el mejor candidato a presidente que el país se merece. Si analizamos su discurso a lo largo y ancho del país, veremos su actitud positiva, constructiva, pensando siempre en acciones y compromisos para un mejor país, de ciudadanos con mejor calidad de vida. No hay demagogia en su discurso, sí hay mucho de planes y conceptos de desarrollo nacional realizables en el tiempo y el espacio. No hay planes, ni espacio para revanchismo, ni venganzas contra adversarios, ni promesa de persecución política. Si hay mucho de planificación social, desarrollo de fuentes de trabajo, inversión en infraestructura, invitar inversión extranjera a participar en licitaciones transparentes que generen confianza en la administración pública. Promete fortalecer instituciones judiciales, fin les den seguimiento a delitos de corrupción y otros. El PRD tiene oportunidad irrepetible en este siglo, de mantenerse gobernando el país, creemos que lo logrará, convirtiéndose así en el histórico primer partido político en repetir su mandato.

Lo hará manteniéndose unido y fuerte como un roble milenario, a quien no le afecta el soplo de la traición, ni el viento adverso.

Así lo percibo, así lo escribo.

Panamá se respeta.