Gobernanza ambiental en Panamá: Propuestas estratégicas

A continuación, se presentan cuatro pilares de sugerencias para el fortalecimiento de la política pública ambiental:

La solidez del marco constitucional de Panamá en materia ecológica (Artículos 118 al 121) contrasta, en ocasiones, con las dificultades prácticas de su implementación administrativa y judicial. El análisis de la jurisprudencia reciente y la normativa vigente permite identificar áreas críticas donde la política pública puede evolucionar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino la sostenibilidad real del patrimonio natural.

1. Fortalecimiento del Debido Proceso y Seguridad Jurídica

Uno de los principales desafíos identificados en los tribunales es la anulación de sanciones técnicas debido a vicios de forma.

CLIPP propone: Implementar un programa de actualización y blindaje procedimental para los funcionarios de MiAmbiente y el MICI. Esto incluye la digitalización obligatoria de notificaciones y la creación de un protocolo estandarizado de cadena de custodia para pruebas técnicas, minimizando las nulidades por “errores de notificación” que hoy permiten a los infractores eludir responsabilidades económicas.

2. Institucionalización del Principio de No Regresión

La protección de ecosistemas frágiles, como el Humedal Bahía de Panamá o las cuencas hidrográficas, no debe quedar sujeta a cambios de administración o presiones inmobiliarias coyunturales.

CLIPP propone: Elevar a rango de Decreto de Gabinete la prohibición de reducir los niveles de protección ambiental ya adquiridos. Cualquier modificación a los límites de áreas protegidas o categorías de conservación debe requerir un dictamen técnico vinculante de la CSJ y una consulta pública reforzada, asegurando que el desarrollo económico no suponga un retroceso en el bienestar colectivo.

3. Modernización y Categorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)

La litigiosidad actual sugiere que muchos conflictos nacen de una incorrecta categorización inicial de los proyectos.

CLIPP propone: Revisar los umbrales de categorización para que proyectos en zonas de amortiguamiento o áreas de estrés hídrico sean automáticamente elevados a Categoría III. Asimismo, se debe integrar la evaluación de riesgos climáticos y de inundación como un requisito obligatorio y vinculante en el diseño de infraestructura urbana, evitando que el Estado asuma luego los costos de los desastres naturales.

4. Creación de una Jurisdicción Especializada en Materia Ambiental

La complejidad técnica de los casos (minería, vertidos industriales, derechos ancestrales) requiere de juzgadores con formación específica.

CLIPP Propone: Impulsar la creación de Tribunales Ambientales dentro del Órgano Judicial. Esta especialización permitiría agilizar las medidas de “Suspensión Provisional”, asegurando que la justicia actúe con la rapidez necesaria para evitar daños irreversibles, bajo el principio de precaución que ordena la Constitución.

La gobernanza ambiental efectiva requiere una transición de un modelo puramente reactivo y sancionador a uno preventivo y participativo. Al alinear la práctica administrativa con el mandato constitucional, Panamá no solo protege su biodiversidad, sino que construye una base de seguridad jurídica que atrae inversiones responsables y garantiza la paz social.