Importancia de analizar fuentes de agua cercanas a la mina de cobre en Donoso

Todavía existen el papel, la tinta y la impresión, aparte de la computadora y pantalla digital, y ha corrido demasiada agua bajo el puente, aparte del crecimiento de los ríos, no han desaparecido en la memoria las grandes manifestaciones acerca del fallo de inconstitucionalidad sobre el cierre de la mina de Donoso. Igualmente, el caso del Seguro Social, muy cuestionado, superado en parte, falta el embalse de río Indio.

Son todos temas escabrosos, acuciantes y, en el caso de la mina, complejo, profundo y técnicos, con múltiples aristas; en la gran mayoría de las veces no es accesible —por razones conocidas arriba expuestas— a la totalidad y común de las personas.

Posterior al informe final de la auditoría integral del proyecto Mina Cobre Panamá por SGS y luego el Informe Interministerial conformado por los ministros de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Mi Ambiente, continúan las interrogantes e inquietudes al respecto. “Cerrar para abrir” no es un juego de palabras, pero destapa un abanico de preguntas e incógnitas.

En este maremágnum de ideas, conceptos y muchedumbres o “aparente caos” van surgiendo posibles opciones, alternativas viables, dudas razonables o actividades con criterio científico, empoderamiento social y participación comunitaria de los actores que, de una forma u otra, están vinculados a las actividades mineras y el entorno que los rodea.

Uno de ellos, fuera de la abundante publicidad relacionada a la mina, es la calidad del agua, se titula un programa, Guardianes del Agua y la Biodiversidad, lanzado por el Ministerio de Ambiente, en conjunto con las poblaciones cercanas a la mina de Donoso, y permitirá a los residentes de “15 comunidades del área de influencia indirecta de la operación minera participar directamente en el monitoreo de los ríos Petaquilla, Botija y Caimito, el acompañamiento de especialistas y herramientas científicas” en esta primera etapa, extensivo posteriormente a otras áreas.

Según informaciones periodísticas: “La iniciativa da continuidad a un proceso de seguimiento de cuerpos de agua que se desarrolla desde hace más de 12 años, incluso antes del inicio de operaciones y busca ampliar la participación de los habitantes en el conocimiento de sus fuentes hídricas y de la biodiversidad presente en estos ecosistemas”.

Prosigue la comunicación: “La primera jornada se realizará en río Botija, comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón, ubicada aproximadamente a un kilómetro del tajo de Cobre Panamá. Luego se desarrollarán jornadas previstas para las cuencas de Petaquilla y Caimito”.

Han recibido adiestramiento con experiencias de campo, los participantes locales de las comunidades aledañas, sobre procedimientos y herramientas que serán empleadas en las prácticas directas del terreno, tomando ellos mismos las muestras de aguas, en las corrientes, afluentes de los ríos, arroyuelos y quebradas.

Luego del procedimiento sobre recolecta de espécimen de agua, deberán ser custodiadas por personal seguridad de entera confianza antes de ser enviadas para un análisis riguroso en laboratorios internacionales acreditados, respetando procedimientos con el objetivo respaldar y respetar la trazabilidad y entera confiabilidad de los resultados.

El componente técnico estará a cargo de consultores, especialistas y biólogos 100% panameños, bajo la supervisión técnica de los Llanos del Pacífico, a cargo de la Dra. Ana Mercedes Álvarez, directora del Grupo.

Algunas de las herramientas que serán utilizadas, entre ellas se encuentran indicadores biológicos (químicos, físicos) o prueba de esporas y el análisis de macroinvertebrados, lo que permitirá obtener información acerca de las condiciones de ecosistemas acuáticos y su biodiversidad, además de otras características en los cuerpos de agua y zonas adyacentes.

Por otro lado, la investigación también podrá abarcar o incluir de manera más amplia a los indicadores de calidad del agua que se dividen en tres grandes grupos: físicos, químicos y biológicos.

Entre los indicadores físicos están: turbidez, color, olor, sabor, temperatura.

Los indicadores químicos: pH, oxígeno disuelto (OD), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Dureza Total y Conductividad.

Indicadores biológicos: Bioindicadores, Bacterias coliformes y Escherichia coli (E. coli).

En cuanto a biodiversidad, es la interacción del sistema universal de los seres vivos y el ambiente que los rodea, incluyendo materia inerte, sistemas acuáticos, fenómenos atmosféricos y todo elemento múltiple desde una célula hasta el espacio cósmico.

La toma de muestras del agua de los lugares, su análisis, evaluación, criterios científicos, conocimiento por parte de las comunidades, asumir el compromiso de saber con qué recursos se cuenta, valorarlo en su justa dimensión, a pesar de algunos acontecimientos ocurridos en esas áreas.

Se pretende fortalecer, reforzar capacidades de las comunidades en el conocimiento real de recursos que poseen los pobladores, participar aportando opiniones al desarrollo de los lugares donde habitan, integrando conocimientos locales con metodologías científicas, generando información actualizada y disponible que permita valorar las condiciones de sus fuentes de agua o acuíferos, incorporando las cualidades del agua.

Es posible detectar potenciales agentes contaminantes o cuerpos extraños en el agua.

Nunca demeritar conocimientos ancestrales de esos moradores de las cuencas, objeto del estudio y otras del país. En la medida que más se conozcan los recursos, despejamos dudas y suspicacias, recuperar la confianza, creando conciencia de Patria.