Esta semana estuve en un restaurante de la capital donde me sirvieron un vaso de agua del grifo procedente de la planta potabilizadora de Miraflores. Al primer sorbo la sentí salobre. Le pregunté al joven que atendía si aquella agua era de la llave y me lo confirmó de inmediato. Cuando le consulté por qué sabía salobre, respondió que no, que era agua normal; sin embargo, instantes después me confesó que muchos clientes le habían pedido cambiar el vaso bajo el mismo argumento de que el agua se siente salobre. Esa escena cotidiana encierra una verdad incómoda que venimos postergando bajo el manto de la costumbre y la negación y es que el sabor salobre del agua que llega a buena parte de la ciudad no es una impresión pasajera ni una sugestión colectiva, sino una realidad física detectable desde hace un par de años, mientras seguimos actuando como si nada estuviera ocurriendo. Le dije que un día le explicaría por qué está ocurriendo esto. Él como casi todos los ciudadanos de Panamá desconoce el problema de la salinización del agua dulce del Canal y las graves consecuencias que ello representa.

Lo que el paladar percibe hoy en una mesa de la capital tiene respaldo en los propios registros técnicos. La planta potabilizadora de Miraflores capta su agua en el corredor meridional del Canal de Panamá, una franja que opera como ruta de la sal por su exposición al intercambio hidrodinámico entre el océano Pacífico, el lago Miraflores y el extremo sur del nuevo cauce de Cocolí. En los datos oficiales de monitoreo de la Autoridad del Canal de Panamá entre 2003 y junio de 2024, la estación Paraíso, en ese sector de aproximación hacia Pedro Miguel y Miraflores, registra el mayor deterioro iónico de toda la serie, pasando de un promedio de salinidad bajo antes de la ampliación a una media de 0,267 unidades prácticas de salinidad (ups) entre 2016 y 2024, con picos que alcanzaron 1,06 ups y una conductividad eléctrica de hasta 2.087 microsiemens por centímetro en el primer semestre de 2024. Aunque las mediciones anteriores a 2014 estuvieron limitadas por un umbral de detección censurado en menos de 0,1 ups, el contraste con la conductividad eléctrica demuestra sin ambigüedades que el sistema del embalse Gatún y su corredor hacia el Pacífico experimentaron un salto de salinidad pronunciado tras la entrada en operación de las esclusas ampliadas.

Conviene comprender por qué esa señal salina termina en el vaso. Una planta potabilizadora convencional está diseñada para eliminar turbidez, sedimentos, materia orgánica y microorganismos patógenos, pero no para desalinizar ni retener sales disueltas como el cloruro de sodio. Cuando la intrusión salina y las corrientes de densidad impulsadas por los esclusajes y las tinas de reutilización elevan la carga mineral del agua cruda, esas sales atraviesan intactas los filtros convencionales y llegan a las tuberías. Aun cuando las concentraciones se mantengan lejos de la salinidad marina, el incremento sostenido de cloruros y sólidos disueltos modifica la química del agua potable y rebasa el umbral gustativo de cada vez más ciudadanos, tal como quedó advertido desde los estudios técnicos previos a la ampliación del Canal hace dos décadas y en los análisis científicos publicados en años recientes.

Resulta preocupante que la respuesta institucional y pública siga oscilando entre el silencio técnico y la normalización del deterioro. Durante años se insistió en que la intrusión salina masiva no ocurriría y que en tal caso sería un evento acotado a estaciones secas extremas o a episodios severos de El Niño, descartando medidas de mitigación estructural en las esclusas bajo la premisa de que el sistema mantendría su condición dulceacuícola. Sin embargo, cuando los consumidores comienzan a rechazar el agua del grifo porque la sienten salobre, el problema deja de ser una discusión abstracta entre hidrólogos o biólogos para convertirse en un asunto de seguridad hídrica, salud pública y confianza ciudadana. Seguir jugando a que esto no está pasando no detendrá el avance de la sal en la principal fuente de agua potable del país; urge reconocer la evidencia acumulada, publicar con transparencia los datos de calidad del agua en cada toma y adoptar correcciones estructurales y operativas antes de que el agua dulce del Canal deje de serlo de manera irreversible.

Recalco, en un país serio se articula la ciencia independiente con la toma de decisiones. Cuando investigadores, académicos y ciudadanos advierten con evidencia empírica sobre una vulnerabilidad hídrica, la respuesta no debe ser la defensiva corporativa ni el silencio administrativo, sino la apertura al escrutinio técnico, la auditoría externa y la rendición de cuentas. Proteger la calidad del agua dulce del Canal de Panamá es una responsabilidad ambiental de seguridad nacional y de salud pública que solo puede cumplirse mirando la evidencia de frente y actuando a tiempo. Nada es secreto y no lo deben esconder, sino actuar en consecuencia para remediarlo. Salud! pero con agua dulce de verdad.