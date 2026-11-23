El martes 17 de noviembre, en el noticiero de la mañana, el ministro de Economía soltó la frase de la semana: “No es necesario tener un contrato con uno mismo cuando el Estado panameño es dueño del recurso”. Suena a sentido común. Hasta que uno lee la otra mitad de la noticia: el lunes 23 el Gobierno se sienta a negociar con First Quantum. Si el Estado va a explotarse a sí mismo, ¿con quién negocia? ¿Consigo mismo, también?

Dicho sin rodeos: el contrato que no se firma es el contrato que no se publica, no pasa por la Asamblea ni llega a la Corte. Ni siquiera hay todavía figura jurídica; el propio Gobierno admite que no la ha definido. Lo que sí hay es una idea: reabrir la mina para pagar su cierre. Hay que reconocerle el ingenio. Es como irse de parranda para costear la rehabilitación.

Vale la pena recordar de dónde venimos. El 27 de noviembre de 2023, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero por unanimidad: nueve magistrados, veinticinco infracciones a la Constitución. Dejó dicho, además, que la vida, la salud así como el ambiente de las futuras generaciones pesan más que cualquier derecho económico, inversión incluida. Siete de aquellos nueve siguen en sus sillas. Cualquier fórmula para operar sin contrato terminará en el mismo Pleno, frente a los mismos jueces. Tampoco sería la primera vez: la empresa ya operó sin contrato vigente desde diciembre de 2017 hasta octubre de 2023. Lo de ahora no es novedad. Es reincidencia.

Después viene el argumento del bolsillo: sin mina no hay grado de inversión. Ese mismo martes, Moody's mejoró la perspectiva de Panamá de negativa a estable. En el Gobierno lo celebraron como un aval. Conviene leer el expediente completo, porque la calificadora desmiente el libreto. Su analista para Panamá, Jaime Reusche, explicó que la decisión ya estaba tomada antes del anuncio de las conversaciones, que su escenario base no incluye un solo dólar de la mina y que ni la reapertura ni un crecimiento del 6 % bastarían para subir la nota. Lo único que inquietó a Moody's de Donoso fueron los arbitrajes. No el agua, no la selva, no la Corte.

Tampoco recuperamos nada. Seguimos en Baa3, el último peldaño del grado de inversión, con una deuda que ronda el 66 % del PIB y sin margen, según el propio analista, para otro desvío fiscal. Fitch nos tiene fuera desde 2024. ¿Y con qué se ganó la mejora? Con la reforma de pensiones, más recaudación así como un apretón al gasto corriente. Para que nos entendamos: la buena nota la pagaron otros.

Aquí está el fondo del asunto. Una calificadora mide si el país le paga al acreedor; no mide cómo vive el que paga. Crecer no es desarrollarse. Moody's proyecta un 5 % de crecimiento. La CEPAL, por su parte, nos ubica como el segundo país más desigual de América Latina, solo detrás de Colombia; el Banco Mundial, como el octavo del mundo. Uno de cada tres niños panameños vive en pobreza monetaria.

Por si alguien dudaba, el 9 de octubre la tierra se encargó de la auditoría. El terremoto de 7,7 tumbó cientos de viviendas en los pueblos campesinos de Los Santos, Herrera, Coclé así como Veraguas. Lo que dejó a la vista no lo registra ninguna calificación: un campesinado que vivía en el desamparo mucho antes del sismo. A ese hombre no hay que explicarle la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Un estómago vacío no necesita disquisiciones.

¿Y el ambiente? Basta un dato del propio Estudio de Impacto Ambiental: en Donoso caen hasta cinco metros de lluvia al año, el doble que en la cuenca del Canal. En una mina a cielo abierto, el agua no es paisaje; es el problema. Al que venga con recetas del desierto, pregúntele cuánto llueve en su mina. Ese mismo martes, por cierto, el Gabinete eliminó el Consejo Nacional del Agua y derogó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Pero esa es otra columna.

¿Por qué entonces tanta prisa? Porque la mina no es un proyecto de desarrollo; es la coartada de una clase dirigente que nunca tuvo uno propio. Primero fue el Canal ajeno, luego los puertos concesionados, hoy el cobre. Siempre el mismo libreto: alquilar el país al capital de afuera y quedarse con la comisión del intermediario. En otra ocasión la llamé oligarquía sin nación. La mina vuelve a darme la razón.

Hay algo más. Un enclave sin contrato, negociado a puerta cerrada, sin Asamblea, con el Estado haciendo de juez y de parte, es el terreno ideal para morder. No hace falta acusar a nadie. Cuando la puerta se cierra, la mano se abre.

Señor ministro, en algo tiene razón. El Estado no necesita un contrato consigo mismo. Lo que el país necesita es un contrato con su gente. Ese es, justamente, el que nadie quiere firmar.