Importancia de la continuidad y trabajo conjunto del Gabinete Logístico y COEL

La eficiencia del hub logístico de Panamá no se puede ver atascada por situaciones puntuales como el reciente fallo de inconstitucionalidad emitido por la CSJ sobre el contrato entre el Estado y la empresa CK Hutchinson, que de seguro es un tema sumamente delicado para todos los panameños, quienes esperamos la total transparencia de parte de las autoridades de nuestro gobierno, ya que nuestra proyección e imagen internacional depende de que las decisiones que se tomen sean las más sabias.

Este escrito esperemos sirva para hacer un llamado desde el sector logístico, para recalcar de que existen muchos otros temas que no podemos descuidar y debemos seguir atendiendo como país. Hemos visto de manera positiva, cómo hace ya 10 años se creó la ELNP 2030, reflejando el trabajo mancomunado del sector público, a través del Gabinete Logístico, y el sector privado y academia, a través de COEL, enfocados hacia la búsqueda de beneficios comunes para Panamá, y no solo para un grupo exclusivo de alguno de los sectores.

En dicho documento se plasma en su Cuarto Subsistema, lo relacionado al Consenso e Institucionalidad de las entidades que se encargan de velar por la organización, desarrollo y puesta en ejecución de este macro plan, cuya fecha tope es el año 2030, para lograr que nuestra Plataforma Logística fortalezca aún más la economía panameña, y sea también pieza clave de la recuperación económica no solo de Panamá, sino de la región Latinoamericana.

Panamá requiere que aceleremos los planes para fortalecer nuestro sistema de institucionalidad y gobernanza logística. Consideramos que para poder ejecutar y dar seguimiento a las acciones propuestas en la ELNP 2030, será mucho más fácil lograr las metas, si primero nos enfocamos hacia un trabajo de consenso tanto hacia el interior del sector gobierno, como hacia lo interno del sector privado, donde tengamos a la academia como una de las tres patas básicas para el desarrollo de nuestros planes de acción. Siempre debe haber espacio para mejorar y crear mesas de trabajo donde las instituciones públicas y los gremios que conforman COEL, busquemos qué se debe corregir, y qué no está funcionando para lograr los objetivos trazados.

El esfuerzo de los presidentes y juntas directivas de COEL, debería estar respaldado por cada gremio que lo conforma. COEL representa a cada uno de sus miembros, y cada aporte de estos es de suma importancia en la creación del consenso que tanto necesitamos, pero seamos francos, esto no está funcionando, que hace falta para que lleguemos a trabajar todos estos gremios juntos por nuestro país.

La estructura de hoy como está conformado el Gabinete Logístico, con un solo miembro del sector privado dentro del mismo, es decir el presidente de COEL, no es la más adecuada, ya que una sola persona no puede representar a toda una industria, por la complejidad e importancia de la misma.

Consideramos que es el momento de darle un giro al timón del barco, y proponer otras fórmulas de estructura organizacional, ampliando la participación del sector privado y academia dentro del Gabinete Logístico, para que nos aseguremos de que efectivamente podremos llegar a las metas propuestas al 2030 y más allá. El sector privado y la academia no pueden ser simples oyentes de cómo se escribe la historia de la logística de Panamá, desde el Gabinete Logístico. Para un tema tan importante para Panamá, como lo es la logística multimodal, sugerimos igualmente propiciar la creación del Ministerio u Oficina de Transporte y Logística, tal y como funciona en el 80 % de los países a nivel internacional, donde una sola entidad gubernamental, vele de manera integral por el análisis del día a día de los temas relacionados a la logística de transporte multimodal, además de proyectar de manera estratégica hacia la mejora continua de nuestra Plataforma Logística, trabajando en un plan de Estado y no de gobierno, para que cada cinco años, tengamos la madurez política de respetar los aportes de cada gobierno y así evitemos cambios de rutas de acción emitidas por decretos o resoluciones. El país necesita que nuestros líderes políticos, privados y académicos tengamos una mentalidad logística y trabajemos hacia un enfoque a mediano y largo plazo.