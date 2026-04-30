Importancia del conocimiento de los precios en la economía

De una manera u otra, todos influimos en la economía a través de la variable precio, la cual, además de ser un indicador que mide el costo de la vida y la inflación de cada país, funciona como un catalizador que permite evaluar el comportamiento de la oferta y la demanda de los distintos bienes y servicios que se comercializan en los mercados.

El precio no solo refleja cuánto cuesta un producto o servicio, sino que también orienta las decisiones de compra de los consumidores, así como la de producción de las empresas. Por esta razón, el conocimiento y la comprensión de los precios son herramientas fundamentales para el funcionamiento eficiente de la economía.

Conocer los precios de los productos antes de tomar una decisión de compra, nos ayuda a que nuestro presupuesto rinda lo más posible. Y si bien, los consumidores tienen el derecho de que se les anuncie el precio antes de realizar la compra, cuando tenemos un presupuesto limitado, también tenemos el deber de informarnos y comparar los precios antes de comprar.

Existen ejemplos sencillos y cotidianos que ilustran cómo los precios pueden variar dependiendo de diversos factores. Uno de ellos es el caso del guandú durante la temporada navideña, cuando su demanda aumenta considerablemente. Algo similar ocurre con los útiles escolares al inicio del año lectivo, cuyos precios pueden variar según la marca, la calidad o el lugar de compra. También sucede con muchos productos agrícolas de temporada: no es lo mismo comprar mango en marzo que hacerlo en mayo o en agosto, cuando su disponibilidad en el mercado cambia.

Estas variaciones responden, en gran medida, a factores como la estacionalidad, la oferta disponible, los costos de producción, el transporte o incluso las condiciones del mercado internacional. Por ello, los consumidores responsables deben ejercer su poder dentro de la economía, favoreciendo a aquellos agentes económicos que ofrecen productos a precios justos y competitivos.

Asimismo, cuando se presentan precios elevados, ya sea por escasez o por factores externos que impactan el mercado local, es importante que los consumidores adopten estrategias de consumo más inteligentes. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, se pueden planificar menús utilizando productos de temporada o aquellos que se encuentren en promoción, lo cual permite optimizar el gasto familiar sin afectar la calidad de la alimentación.

Los precios, además de influir directamente en los consumidores, también son un elemento clave en la toma de decisiones de productores, comerciantes e incluso de las autoridades gubernamentales al momento de diseñar políticas públicas que beneficien a la población, especialmente a los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico y social.

En este contexto, una de las funciones principales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) es proporcionar información oportuna y veraz a los consumidores, sobre el comportamiento de los distintos mercados en nuestro país.

Por ello, la institución mantiene disponibles en su página web www.acodeco.gob.pa diversas encuestas y monitoreos de precios que pueden ser consultados por todas aquellas personas que tienen por norma informarse y comparar antes de adquirir un bien o servicio. Esta información constituye una herramienta útil para promover un consumo más informado, responsable y consciente.

En definitiva, conocer y comparar precios no solo ayuda a cuidar la economía del hogar, sino que también contribuye a fortalecer mercados más transparentes, competitivos y eficientes en beneficio de todos.