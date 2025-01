La comunicación sostenible: un pilar fundamental para empresas de todos los tamaños

Cada vez escuchamos más como las grandes empresas se posicionan por sus acciones dirigidas hacia sostenibilidad, proclaman sus esfuerzos para proteger el medio ambiente y se involucran en proyectos sociales poniendo de manifiesto cómo este nuevo paradigma contribuye a que sigan desarrollando y consolidando su presencia en el mercado, sin embargo, da la impresión de que solo los titanes del mercado tienen un sitial en el mundo de la sostenibilidad empresarial.

Y, en los tiempos en que vivimos, donde la sostenibilidad ha pasado de ser una tendencia a una necesidad imperativa, la comunicación sostenible se erige como un pilar esencial para las empresas que buscan mantenerse prominentes. No se trata únicamente de transmitir mensajes, sino de construir un diálogo ético y transparente que refleje el compromiso de la empresa con el bienestar social, ambiental y económico.

Pero ¿y qué pasa con la comunicación sostenible de las pymes? En realidad, este enfoque no debe de ninguna manera ser excluyente o un privilegio de grandes corporaciones, sino también permear a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Existen en el mercado pequeñas y medianas empresas con una sólida filosofía empresarial sostenible, que dan a conocer a lo largo de toda su cadena de valor, pero no comunican adecuadamente sus esfuerzos, lo que desafortunadamente hace que sean subvaloradas por la sociedad. Esto afecta la reputación de la empresa y limita su capacidad para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Además, las pymes que no utilizan la comunicación sostenible pueden perder oportunidades clave para fortalecer su marca y establecer relaciones de confianza con sus clientes.

Recordemos que la comunicación sostenible es la forma en que las empresas se comunican con sus audiencias teniendo en cuenta el impacto de sus mensajes en todos los ámbitos. Este tipo de comunicación promueve valores esenciales como la transparencia, la legitimidad y la gobernabilidad, creando así una comunidad más consciente y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Comunicar la sostenibilidad significa abrir un diálogo público para informar sobre las acciones y resultados de una empresa en dimensiones clave: económica, social, ambiental y de gobernanza empresarial.

Para las grandes empresas, una estrategia de comunicación sostenible puede ser la diferencia entre ser percibidas como líderes responsables o como entidades desconectadas de las preocupaciones globales. Por lo tanto, las pymes no deben subestimar el poder de la comunicación sostenible. Aunque pueden no tener los recursos de una gran corporación, su cercanía con la comunidad y la autenticidad de sus mensajes les permiten establecer conexiones más profundas y significativas con sus clientes. Una comunicación efectiva de sus esfuerzos sostenibles puede ser una ventaja competitiva que no solo mejora su reputación, sino que también abre nuevas oportunidades de negocio.

En resumen, la comunicación sostenible es una necesidad para cualquier empresa que aspire a ser relevante en el siglo XXI. No importa el tamaño de la empresa, lo que importa es el compromiso con un futuro más sostenible, y cómo ese compromiso se comunica al mundo. Porque en última instancia, no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo compartimos y cómo inspiramos a otros a unirse a la causa.