La educación universitaria, una oportunidad de transformación social

De la Universidad de Panamá recibí mi título de educación superior que certifica mis conocimientos básicos en las ciencias exactas, más específicamente de la Estadística. Egresada de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología en el año 1994, luego de cinco años de formación en las aulas del campus universitario Méndez Pereira, me sorprendió la dicha del llamado a presenciar el acto de graduación de la facultad.

Por supuesto mi primera reacción fue decir que no, pero mis profesoras me alentaron a participar, ya que después de 20 años de no realizarse actos de graduación, la Escuela de Estadística, tendría la oportunidad de que una de sus estudiantes, ocupará el primer puesto de la fila de graduados, y así fue, con mucho amor, orgullo y lealtad, despedí la promoción 1994 de los pasos estudiantiles de nuestro grupo.

Recuerdo que, para preparar el discurso de grado, una tarde me dediqué a recorrer todo el campus, y repasando el camino diario de la parada de buses a mi facultad, me paré frente al monumento ‘Hacia la luz’, y empecé la tarea de buscar y analizar, el pensamiento del Dr. Octavio Méndez Pereira, creador y mentor de la Universidad de Panamá. Llegó a mis manos una volante que todavía guardo, y escogí ese pensamiento para honrar la memoria de quien, fundó para la juventud panameña, la posibilidad de la educación superior en el año 1935.

Hoy, 30 años después, hago esta reflexión, porque hace un mes, fui elegida para formar parte del cuerpo directivo de otra universidad pública del Estado panameño, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), que tiene desde su gestación, una vena de historias de reivindicaciones en favor de las personas excluidas de la sociedad.

La formación de profesionales especializados, que atienden la diversidad y la discapacidad, permanente o temporal, física, espiritual, mental, emocional, cognitiva, hace de Udelas una institución con compromiso social en favor del pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los panameños y panameñas.

La Dra. Berta Torrijos de Arosemena, con sus ideas de inclusión, pero sobre todo con sus ideas de generar capacidad nacional para formar especialistas que la atendieran, hizo la diferencia para crear en 1998 esta institución, que además es una institución símbolo de la lucha generacional por recuperar nuestra Zona del Canal.

El Dr. Juan Bosco Bernal, sin duda, coloca a la Udelas como un centro de excelencia para Panamá y el mundo, y su misión con claros resultados de vinculación a redes internacionales y nacionales del conocimiento, coloca a Udelas como un referente y un espacio de intercambio de ideas abierto a todas las corrientes del pensamiento.

La Dra. Nicolasa Terreros Barrios, se ha propuesto, en medio de la hibridación de las relaciones humanas en un mundo compartido entre lo real y lo virtual, generar condiciones para la transformación social que se espera de la sociedad panameña, para avanzar con ideas creativas, afianzadas en procesos de innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología, a mantener y mejorar las condiciones de Udelas para lograr certificar nuestra participación en el concierto de las instituciones de educación superior del mundo.

Una reflexión final, en mi condición de mujer profesional, y luego de un proceso electoral, que pretendió ser un espacio de malas prácticas de género, sin escrúpulos y un reflejo de desvalorización de las personas y de la Udelas, donde se quiso manipular el cambio de reglas de selección de la máxima autoridad de una universidad, para sumarse a la ola de ataques rudos y contundentes en contra de la autonomía de las universidades a decidir sus políticas y programas, en favor del derecho de las sociedades, a recibir educación universitaria de calidad con compromiso social, y hasta de forma gratuita para seguir dando a cada estado nación, las oportunidades y garantías a la participación de la población joven. Cierro con una frase del Dr. Méndez Pereira, que debe alertar y abrazar la solidaridad de los pueblos latinoamericanos: “En las naciones débiles y pequeñas, sobre las cuales se ciernen los nubarrones del imperialismo de los fuertes, cultura general, la ciencia e investigación significan, más que ninguna otra, autonomía, personalidad y liberación efectivas”.