La entrevista del titular del MIDA en Telemetro

La prestigiosa periodista de Telemetro, Dorcas De La Rosa, entrevistó el domingo 25 de agosto pasado al ministro del MIDA Roberto Linares, en el Programa “Cara a Cara” donde el alto funcionario expresó muchas verdades, donde reafirma que los subsidios al cultivo del arroz y otros en 2 periodos presidenciales (2014 - 2024) han costado al Estado $850 millones. Han sido muchos los artículos de opinión que he publicado sobre esta anomalía en nuestro agro.

El rubro arroz en su gran mayoría lo producimos a “ruego”, 85 %, y solo con riego el 15 % de las 60.000 hectáreas mecanizadas que se siembran en todo el país y una producción nacional que no supera los 100 quintales por hectárea, mientras los que siembran con riego y asesorado por el FLAR (Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego) sacan hasta 200 quintales por hectárea. Por supuesto que bajo este plan FLAR no se admiten “chanchullos” que muchos ya están en investigación por el Ministerio Público. El FLAR es una institución a la cual pertenecemos desde hace muchos años, pero no la hemos aprovechado como debe ser. Sus técnicos de Suramérica, en su mayoría, no entienden cómo nuestros productores de arroz en secano utilizan tantos agroquímicos desde herbicidas que en otros países está prohibido su uso como el glifosato que está prohibido en el estado de California y Francia, por ser cancerígeno. Los fertilizantes los aplican sin antes haber hecho un análisis de suelo, igual aplican insecticidas y fungicidas sin tener ataques de insectos o de haber hecho un muestreo de los efectos de insectos y de hongos. Usan lo que denominamos “la receta de cocina”. Toda esa falta de asistencia técnica del MIDA y otras instituciones del sector público agropecuario le incrementa el costo de producción al productor, afectando el “ bolsillo” directamente al consumidor.

Hay en nuestro país productores de arroz comercial cultivado con riego bajo el modelo de Agronomía de Procesos FLAR, uno de ellos es el ingeniero antonero Alfredo Bethancourt, en su finca Caimitillo, quien mediante esta tecnología logra producciones de 200 quintales húmedo por hectárea cultivada. El proceso de la fotosíntesis es determinante para la producción de las plantas. En nuestro país las horas luz por día son solo 12 horas, en países de clima templado son 16 horas. La planta de arroz y otras son más competitivas.

Nuestro país fue autosuficiente en el cultivo de arroz hasta 2004, cuando el complejo ácaro-hongo bacteria se introdujo al país por una semilla de arroz que entró ilegalmente desde Colombia. “No le des el pez al hombre, enséñalo a pescar”.