La importancia de una visión integral en la gestión de proyectos

Esta semana participé como panelista en un congreso de gestión de proyectos. La mayoría de los asistentes eran Project Managers que dirigían proyectos de gran envergadura con importantes recursos financieros en juego. Sin embargo, algo quedó claro: sin importar la magnitud del proyecto o emprendimiento, no puedes enfocarte únicamente en la utilidad, el flujo de caja y el ROI.

Existen otros indicadores que conforman lo que llamo el “panel de control”, donde todo debe estar equilibrado si no quieres que tu proyecto o negocio se desplome como un avión en pleno vuelo.

Cuando diriges un proyecto, el presupuesto es definitivamente importante. Debes cuidarlo, asegurar que se cumpla con lo establecido, evitar gastos excesivos y monitorearlo constantemente. Sin embargo, tu rol no puede limitarse solo a vigilar el presupuesto. Debes asumir una posición más estratégica: eres un líder de proyecto que analiza otras aristas fundamentales y, en especial, identifica los diversos factores de riesgo.

Indicadores clave del panel de control:

Los tres fundamentos de la rentabilidad

Para que un proyecto sea verdaderamente rentable, debe cumplir con tres pilares esenciales:

Una pregunta para reflexionar

¿Has dirigido alguna vez un proyecto y has considerado estos otros indicadores más allá del presupuesto tradicional? La diferencia entre un proyecto exitoso y uno que apenas sobrevive está, muchas veces, en estos detalles que conforman el verdadero panel de control de la gestión.

Como líder de proyectos, tu visión debe ser holística, integrando todos estos elementos para garantizar no solo el éxito financiero, sino la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo.