La intimidad también es un derecho de los servidores públicos

En las democracias contemporáneas, el escrutinio sobre quienes ejercen funciones públicas constituye una garantía esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano. Sin embargo, ese necesario control no puede convertirse en una licencia irrestricta para invadir la esfera más íntima de la persona. Existe una frontera —jurídica, ética y constitucional— entre lo público y lo privado, y esa frontera debe ser respetada, incluso cuando se trata de quienes ocupan cargos públicos.

El derecho a la intimidad y a la vida privada no desaparece con la investidura de un cargo. Muy por el contrario, sigue siendo un derecho fundamental protegido por los ordenamientos constitucionales modernos y por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este derecho implica que toda persona, independientemente de su condición, tiene un ámbito de su vida que no está sujeto al escrutinio público, siempre que sus actuaciones no comprometan el interés general ni el uso de recursos estatales. Es precisamente en este punto donde debe centrarse el análisis: la utilización de fondos públicos.

Cuando un funcionario realiza actividades, viajes, reuniones o cualquier otra actuación financiada con recursos del Estado, tales actos se sitúan dentro del ámbito del interés público y, por ende, son legítimamente fiscalizables. La ciudadanía tiene el derecho —y el deber— de exigir explicaciones claras sobre el uso de esos recursos, en virtud del principio de legalidad y del deber de probidad en el ejercicio de la función pública.

Pero distinto es el caso cuando dichas actividades se sufragan con fondos privados. Si un servidor público, en su tiempo personal, decide realizar un viaje, participar en un evento o desarrollar cualquier actividad costeada íntegramente con recursos propios o privados, sin vinculación alguna con su cargo ni con el erario, entonces nos encontramos frente a un ámbito protegido por el derecho a la vida privada. Pretender someter tales actos al mismo nivel de escrutinio que los financiados con recursos públicos implica una peligrosa confusión conceptual que erosiona garantías fundamentales.

El riesgo de esta confusión no es menor. La sobreexposición indebida de la vida privada de los funcionarios puede generar efectos adversos tanto para la persona como para el sistema democrático. En lo individual, vulnera derechos fundamentales, afecta la dignidad y puede incluso poner en riesgo la seguridad personal y familiar. En lo institucional, desincentiva la participación de ciudadanos idóneos en la función pública, al convertir el servicio al Estado en una renuncia absoluta a la privacidad.

No se trata, por supuesto, de establecer un blindaje para quienes ejercen el poder. La línea divisoria debe ser clara: si existe conflicto de interés, si hay aprovechamiento indebido del cargo, si se utilizan influencias o si se compromete la función pública, el escrutinio es no solo legítimo, sino necesario. Pero cuando ninguna de estas circunstancias concurre, y las actividades se desarrollan en el ámbito estrictamente privado, financiadas con recursos propios, la intromisión resulta injustificada.

Los medios de comunicación, como actores clave en la democracia, tienen una responsabilidad particular en este equilibrio. La libertad de prensa no es incompatible con el respeto a los derechos fundamentales; por el contrario, se fortalece cuando se ejerce con rigor, prudencia y respeto por la verdad. El periodismo que distingue entre lo relevante para el interés público y lo que pertenece a la esfera privada contribuye a una sociedad más justa y a un debate público de mayor calidad.

Asimismo, es necesario que la ciudadanía y los propios actores políticos asuman una cultura de respeto a la privacidad. La polarización y la lógica de la confrontación no pueden justificar la invasión sistemática de la vida privada como herramienta de desgaste político. La democracia no se construye sobre la base del escándalo permanente, sino sobre instituciones sólidas, respeto mutuo y reglas claras.

En definitiva, el ejercicio de un cargo público no implica la pérdida del derecho a la intimidad. Implica, sí, un mayor nivel de responsabilidad en lo que respecta al uso de recursos públicos y al impacto de las decisiones en la colectividad. Pero fuera de ese ámbito, subsiste un espacio legítimo de vida privada que debe ser protegido. Defender esa distinción no es proteger privilegios, sino salvaguardar principios fundamentales del Estado de Derecho.

Porque, al final, una democracia madura no solo exige transparencia en lo público, sino también respeto en lo privado.