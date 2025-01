La mesa está servida

Al mediodía de hoy, 20 de enero de 2025, Donald Trump asumirá por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos, elegido por una mayoría del colegio electoral del sistema estadounidense y, a diferencia de la primera vez, con el apoyo del voto popular de la población. Solo para dejar los datos generales: Trump gano 312 votos del colegio electoral mientras que Kamala Harris obtuvo 226. Trump obtuvo 77,303,568 votos de la población y por Harris votaron 75,019,230 personas. La diferencia es de tan solo 2,284,338 votantes.

Se espera que habrá mucho que discutir al final de la jornada de hoy, dada las promesas de Trump sobre una serie de decisiones que tomará en los primeros minutos después de ser juramentado al cargo.

Pero es importante resaltar algunos puntos del discurso de despedida que dio el presidente saliente Joseph Biden el pasado miércoles 15 de enero. Los periodistas Cris Megerian y Coleen Long de la agencia Reuters, lo resumieron así: “El presidente saliente aprovechó la oportunidad para lanzar una serie de advertencias al pueblo estadounidense, al igual que lo hizo Dwight Eisenhower en 1961 cuando expresó su preocupación por el ‘complejo industrial militar’. Biden dijo que “en Estados Unidos se está formando una oligarquía” a medida que el poder y el dinero se concentran cada vez más en manos de unos pocos. Criticó al “complejo industrial tecnológico” y a las redes sociales, donde “la verdad se ve sofocada por mentiras que se dicen para obtener poder y ganancias”. Instó al país a seguir haciendo frente al cambio climático y dijo: “No debemos dejarnos intimidar para que sacrifiquemos el futuro”.

Independientemente de lo que ocurra hoy, las advertencias de Biden deben ser tomadas en serio, muy en serio. Grandes sectores de la población estadounidense eligieron a Trump por razones de economía personal y/o familiar, pero no hay evidencias de que hayan tomado en cuenta otros aspectos que directa o indirectamente puede afectarlos a todos.

Trump múltiples veces dijo que solo él podía mejorarles las condiciones de vida. Sin embargo, las advertencias de Biden centran en la conducta personal del presidente Trump y de los personajes que ha elegido para acompañarlo en su gobierno. En un país en donde la grosera acumulación de riquezas por unos cuantos es visto como progreso, este inicio del siglo XXI transita sobre rieles que no consideran el grueso de la humanidad.

Hace unos años me referí al libro titulado ‘How the other half lives’ de Jacob August Riis, documentalista y periodista que emigró de Dinamarca a Estados Unidos en 1870. Publicó el libro en 1890, o sea, hace 135 años. Riis tenía el objetivo de retratar y hacer del conocimiento de la élite social y adinerada de Nueva York las condiciones de vida de las clases pobres y más necesitadas (generalmente emigrantes) con quienes compartían la ciudad de Nueva York en las postrimerías del siglo XIX.

Para los que hemos tenido la oportunidad de conocer varias de las grandes ciudades estadounidenses, poco ha cambiado. Hoy esas poblaciones, además de las ganan poco dinero para sobrevivir en esa economía, muchas veces trabajando en dos o tres oficios, se ven enfrentados a la falta de seguridad social y al temible flagelo de la droga que ha trucado la esperanza de vida de muchas personas. Embobados por las redes sociales, la desinformación y la esperanza de ser ricos, como los otros, viven arrinconados a la espera de ser salvados de su realidad.

Es un tiempo incierto para los Estados Unidos. Nadie en realidad sabe cómo terminará este periodo para una sociedad que muchos miran como ejemplar. Es un tiempo incierto para el mundo. Nadie sabe a ciencia cierta cual será el balance o desbalance que provocarán las políticas geo-globales de Trump en un mundo en donde otros jugadores pretenden ampliar su radio de influencia y dominación.

El tiempo es incierto para Panamá, con el nuevo presidente estadounidense que nos mira con desdén y con deseos de cimentar aquella ofensiva definición de “patio trasero” con que nos han definido en muchas ocasiones. Hoy, con la incertidumbre que provoca sus intenciones de retomar el Canal de Panamá, sociedades débiles como la nuestra, tendrán un reto más difícil en los próximos años por el hecho de haberse alejado de su realidad histórica.

El título del libro de Riis deriva de una frase del escritor galo Francois Rebelais (1494?-1553): ‘Una mitad del mundo no sabe en qué condiciones vive la otra mitad’, hoy no es tan cierto: si saben pero no les importa. Creo que tendremos la oportunidad en los próximos cuatro años de ver cómo la va a la mitad que eligió a Trump cuando no son llamados a la mesa.