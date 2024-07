La nueva Asamblea Nacional

Para todos es sabido que los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ejercen el papel de controlador y garante de la vida pública y del estado de derecho. Cada uno tiene la misión de velar por la adecuación de los otros, haciendo de contrapeso y evitando que el estado sea controlado por una única instancia. Deben ser independientes el uno del otro, soberanos e igualmente poderosos, ya que los tres deben circunscribirse a la constitución y su marco jurídico de leyes.

Los integrantes de la Asamblea Nacional son electos por el voto popular y pertenecen a diversos partidos o movimientos políticos. Según la reforma a la constitución de 1972, estableció que estará conformada por 71 diputados con un suplente para un período legislativo de cinco años.

Después de la invasión (1989), la Asamblea Nacional tuvo 55 diputados de ADOC y 12 del PRD y sus aliados Partido Laborista Agrario y Partido Liberal.

En 1994 el PRD obtiene la mayoría de las curules. Hasta el 2019 el PRD, el Panameñismo y Cambio Democrático controlaron el poder en la Asamblea Nacional. En el 2019 los independientes obtuvieron cinco curules.

En el 2024, la Asamblea Nacional está conformada así: los independientes tienen 20 curules, RM con 14, PRD con 13, Molirena con 1, MOCA con tres, PP con dos, Alianza con dos, Partido Panameñista con ocho y CD con ocho.

De los 60 diputados que buscaban la reelección, solo 13 lograron repetir, volvieron: Carlos “Tito” Afú, Dana Castañeda, José Luis “Popi” Varela y Manuel Cohen Salerno. Asistieron 70 diputados el 1 de julio, hay una curul en impugnación.

Sin embargo, en la votación para escoger el presidente 2024-2025, la HD Dana Castañeda ganó con 44 votos, su contrincante, HD Chandler recibió 26 votos; lo que implica que los partidos tradicionales sumaron nuevas fuerzas y lograron imponer su presidente con amplia mayoría. La bancada de independientes no salió del discurso renovador que no se reflejó en la votación, solo sumaron seis votos.

¿Pero cómo llegaron los independientes a la AN?, fueron producto de un incesante proceso informativo y de redes sociales que los lideró en contra del contrato minero y en contra de la reelección de los diputados que votaron a favor del mismo. Bajo la consigna de “no a la reelección” y “vote en plancha”, las papeletas de los independientes lograron sacar 20 diputados, muchos desconocidos en sus propios circuitos, sin ideología ni experiencia política, pero con el ánimo de proponer serios cambios en la AN. Es el caso del HD Eduardo Gaitán, quien obtuvo 68,000 votos, convirtiéndose en el diputado más votado en la AN. Este movimiento juvenil, esta liderizado por exdiputados que no se reeligieron al cumplir una de sus promesas de no reelegirse, pero con el ánimo de asesorar a los nuevos diputados y en el futuro constituir una fuerza política para el 2029.

Basados en tres principios, este movimiento aglutinó los sueños de miles de panameños, que hoy los tiene en representantes de corregimientos, alcaldías y diputados. Centro su accionar ideológico en la conservación y protección de la biodiversidad, en transparencia y rendición de cuentas en la AN y del Estado (no a la corrupción) y en consolidar la propuesta de género.

También hay que aclarar que esta amplia votación, para imponer 20 diputados nuevos en la AN, refleja el desgaste histórico de los partidos tradicionales, quienes después de la invasión, lograron perpetuarse en el parlamento, quienes en coalición con el ejecutivo de turno, lograron dinamizar la corrupción en contratos, planillas, en designaciones presupuestarias de estamentos del Estado, en preservar y dinamizar el clientelismo en las elecciones, fortalecer el puente de corrupción entre diputados - alcaldes - representantes - juntas comunales, turnarse el poder en la AN, tener el control y regulación del Ejecutivo y el Judicial.

Al explotar esta cruda realidad en la AN, los independientes lograron crecer, de cinco pasar a 20 diputados y con mucha resonancia en las alcaldías importantes del país.

Es un fenómeno político digno de ser estudiado y racionalizado como nueva propuesta que emanan del poder económico transnacional, quienes acentúan el sistema económico capitalista como líder mundial del orden económico actual.