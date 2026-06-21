La Orden de Malta: su papel global, una oportunidad para Panamá

Cada 24 de junio, festividad de San Juan, es ocasión propicia para contemplar una institución que articula una tradición milenaria con una práctica humanitaria moderna y eficaz: la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta (SOM). No es solo un emblema ni una ceremonia; bajo la divisa ¨Tuitio fidei et obsequium pauperum¨, -defensa de la fe y servicio a los pobres-, laten obras admirables: hospitales, hospicios, hogares, cuerpos de ambulancias o equipos médicos desplegados donde más se necesita.

La singularidad de la SOM se expresa también en su presencia física y jurídica. Sus sedes históricas y de gobierno, -el Palacio Magistral y la Villa del Priorato di Malta con la iglesia de Santa María del Priorato, ambas en Roma-, le otorgan un carácter institucional reconocido. En Malta, y en virtud de un acuerdo con la isla, conserva responsabilidades sobre el Fuerte de Sant’Angelo, la Casa del Gran Maestre y la capilla de Santa Ana. Esa combinación de patrimonio, organización y estatus internacional explica por qué la SOM actúa como sujeto de derecho internacional, con jefe de Estado, órganos de gobierno y red diplomática propia.

Pero el rasgo más relevante para el presente es su capacidad de intervención en zonas de conflicto y crisis humanitarias. La SOM ha cultivado una credibilidad rara: su neutralidad y perfil humanitario le permiten acceder a espacios donde otros actores tienen dificultades. En el Oriente Medio, por ejemplo, sostiene hospitales, hospicios y proyectos sanitarios que no solo alivian el sufrimiento inmediato sino que también conservan canales de diálogo con distintas partes. Esa capacidad para operar como interlocutor neutral la convierte en un actor de valor singular, capaz, -en escenarios complejos como ese-, de tender puentes de mediación humanitaria para facilitar acuerdos mínimos para asistencia sanitaria y protección de civiles, que se complementa con Malteser International, la agencia de cooperación de la Orden, con sede en Alemania. Malteser despliega ayuda en emergencias, reconstrucción y fortalecimiento de sistemas sanitarios con rapidez y profesionalismo. Su experiencia logística y operativa la hace un socio natural para ampliar la respuesta ante desastres y crisis epidémicas en regiones diversas.

En Panamá, la presencia de la Orden se concreta en el Capítulo panameño: caballeros y damas que, apoyados por voluntarios, desarrollan una labor humanitaria y caritativa ejemplar con consultorios médicos, giras sanitarias y donaciones de medicamentos, atendiendo a los más vulnerables. Aunque el capítulo actúa como una ONG de derecho local, su existencia, identidad y autoridad derivan del vínculo legal y fraternal con la Embajada de la SOM en Panamá y con el gobierno desde el Palacio Magistral. Sus miembros son reconocidos por la SOM y operan dentro de peculiaridades legales y organizativas singulares; esa dependencia institucional no disminuye su valor operativo, sino que le otorga una red de legitimidad internacional.

Panamá tiene, por su posición geográfica y capacidades logísticas, una oportunidad concreta para profundizar esta alianza, negociando, por ejemplo, un mecanismo de consultas políticas bilaterales, -como los que Panamá ya mantiene con otros Estados-, que facilite la coordinación diplomática permanente y la planificación conjunta de iniciativas humanitarias, complementando el tratado bilateral ya vigente entre ambos Estados. Además, convendría que Panamá apoyara la ampliación de la inserción de la SOM en foros interamericanos como la OEA, AEC, ALADI, SICA, CELAC, o la Comunidad Andina, donde su condición de observador potenciaría programas regionales de salud, respuesta a desastres y cooperación técnica. La SOM, por su legítima neutralidad y su red operativa, puede ser una plataforma para ejecutar proyectos multilaterales y para atraer cooperación de terceros países hacia la región.

En términos prácticos, la idea de materializar un Hub Humanitario Internacional en el área aeroportuaria de Panamá Pacífico, en coordinación con Malteser International y con acuerdos logísticos con operadores regionales como aerolíneas y empresas de carga, sería sensata y viable también. Un nodo de este tipo aceleraría la llegada de equipos y suministros a cualquier punto del Gran Caribe, y posicionaría a ambos Estados como ejecutores de cooperación Sur–Sur, capaces de canalizar ayuda hacia terceros países desde una base logística eficiente.

A nivel local, fortalecer el Capítulo panameño, -siempre en línea con su vínculo y deber con Roma-, permitiría desplegar iniciativas adicionales de alto impacto, tales como unidades de ambulancias para zonas de difícil acceso, o clínicas hospitalarias de atención primaria para personas enfermas y sin hogar en la capital, o campañas sostenidas de salud preventiva en comunidades vulnerables. Todas medidas de alcance directo que mejorarían, sin duda, vidas de forma inmediata.

Más allá de la utilidad instrumental, la relación con la SOM tiene una dimensión ética y simbólica: muestra que la fe organizada puede traducirse en servicio público eficaz y no sectario. En un mundo polarizado, su ejemplo de discreción, profesionalismo y constancia es una lección práctica sobre cómo la caridad cristiana institucionalizada puede generar confianza y resultados.

Profundizar la alianza entre Panamá y la SOM, -acompañada por Malteser International-, no sería un gesto de buenismo diplomático sino una estrategia de Estado que combinaría legitimidad, capacidad operativa y proyección internacional. Para Panamá, asociarse más estrechamente con la SOM puede significar mayor capacidad de respuesta humanitaria, más visibilidad en foros regionales y, sobre todo, más ayuda para quienes más la necesitan. Servir mejor juntos debería ser, finalmente, la meta compartida.